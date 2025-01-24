Маліновський скоро повернеться на поле після травми — що відомо

Гравець збірної України та "Дженоа" Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Один із ключових гравців збірної України скоро має повернутися на поле. Він відновлюється після важкої травми.

Футболіст італійського "Дженоа" Руслан Маліновський поділився подробицями щодо відновлення після травми, яку він отримав у 5 турі Серії А, пише Tuttomercatoweb.

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За його словами, все йде добре. І є шанси, що вже скоро ми знову побачимо його на полі.

Що розповів Маліновський

"Все, що я можу сказати, це те, що все йде добре, що гомілкостоп загоївся і з допомогою персоналу я працюю не покладаючи рук", — зазначив футболіст.

Проте, за словами Маліновського, для повернення на поле він має "відчувати себе на сто відсотків".

Точну дату повернення українець поки сказати не може.

"Це може зайняти два тижні, місяць або півтора", — сказав він.

Раніше стало відомо, що Руслан Маліновський відновив роботу з м'ячем. Цього сезону він встиг зіграти за "Дженоа" п'ять поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, турецький "Трабзонспор" продовжує "полювати" за українськими гравцями.

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