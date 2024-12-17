Руслан Маліновський відновлюється після травми — які шанси повернутись на поле

Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

В Італії продовжується відновлення від важкої травми українського опорного півзахисника Руслана Маліновського. При цьому, у нього немає шансів зіграти у 2024 році.

Про етап відновлення Маліновський повідомив у Instagram.

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Український півзахисник наразі перейшов від занять в тренажерному залі до тренувань на полі.

Футболіст провів бігове тренування, чим поділився з фоловерами.

Маліновський травмувався у п’ятому турі чемпіонату Італії. В другому таймі гри "Венецією" Руслан вийшов на поле та травмувався.

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