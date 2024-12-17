Руслан Малиновский восстанавливается после травмы — какие шансы вернуться на поле

Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

В Италии продолжается восстановление от тяжелой травмы украинского опорного полузащитника Руслана Малиновского. При этом у него нет шансов сыграть в 2024 году.

Об этапе восстановления Малиновский сообщил в Instagram.

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На каком этапе восстановления Малиновский

Украинский полузащитник перешел от занятий в тренажерном зале к тренировкам на поле.

Футболист провел беговую тренировку, чем поделился с фолловерами.

Малиновский травмировался в пятом туре чемпионата Италии. Во втором тайме игры c "Венецией" Руслан вышел на поле и травмировался.

Врачи диагностировали у игрока вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Тогда украинцу сообщили, что он должен вернуться весной 2025 года.

"Дженоа" после 16 туров Серии А занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. Команда вместе с "Ромой" и "Лечче" имеет по 16 очков.

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