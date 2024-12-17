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Руслан Малиновский вернулся к тренировкам — что известно

17 декабря 2024 00:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Руслан Малиновский восстанавливается после травмы — какие шансы вернуться на поле
Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Италии продолжается восстановление от тяжелой травмы украинского опорного полузащитника Руслана Малиновского. При этом у него нет шансов сыграть в 2024 году.

Об этапе восстановления Малиновский сообщил в Instagram.

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Украинский полузащитник перешел от занятий в тренажерном зале к тренировкам на поле.

Футболист провел беговую тренировку, чем поделился с фолловерами.

Малиновский травмировался в пятом туре чемпионата Италии. Во втором тайме игры c "Венецией" Руслан вышел на поле и травмировался.

Врачи диагностировали у игрока вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Тогда украинцу сообщили, что он должен вернуться весной 2025 года.

"Дженоа" после 16 туров Серии А занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. Команда вместе с "Ромой" и "Лечче" имеет по 16 очков.

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала подготовку к зимнему сезону.

Украинский игрок "Челси" Михаил Мудрик может стать игроком топового клуба.

Мадридский "Реал" доверяет Тибо Куртуа, который хочет играть в клубе до пенсии.

Прямую текстовую онлайн-трансляцию боксерского боя Усик — Фьюри 2 можно прочитать на портале Новини.LIVE.

футбол Дженоа Серия А Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол)

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