Руслан Малиновский восстанавливается после травмы — какие шансы вернуться на поле

Руслан Малиновский вернулся к тренировкам — что известно
В Италии продолжается восстановление от тяжелой травмы украинского опорного полузащитника Руслана Малиновского. При этом у него нет шансов сыграть в 2024 году.
Об этапе восстановления Малиновский сообщил в Instagram.
Малина возвращается... pic.twitter.com/9gwH04dwM2– Олег Василишин (@oleg_was) December 16, 2024
На каком этапе восстановления Малиновский
Украинский полузащитник перешел от занятий в тренажерном зале к тренировкам на поле.
Футболист провел беговую тренировку, чем поделился с фолловерами.
Малиновский травмировался в пятом туре чемпионата Италии. Во втором тайме игры c "Венецией" Руслан вышел на поле и травмировался.
Врачи диагностировали у игрока вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Тогда украинцу сообщили, что он должен вернуться весной 2025 года.
"Дженоа" после 16 туров Серии А занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. Команда вместе с "Ромой" и "Лечче" имеет по 16 очков.
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