Малиновский скоро вернется на поле после травмы — что известно

Игрок сборной Украины и "Дженоа" Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Один из ключевых игроков сборной Украины скоро должен вернуться на поле. Он восстанавливается после тяжелой травмы.

Футболист итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский поделился подробностями о восстановлении после травмы, которую он получил в 5 туре Серии А, пишет Tuttomercatoweb.

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По его словам, все идет хорошо. И есть шансы, что уже скоро мы снова увидим его на поле.

Что рассказал Малиновский

"Все, что я могу сказать, это то, что все идет хорошо, что голеностоп зажил и с помощью персонала я работаю не покладая рук", — отметил футболист.

Впрочем, по словам Малиновского, для возвращения на поле он должен "чувствовать себя на сто процентов".

Точную дату возвращения украинец пока сказать не может.

"Это может занять две недели, месяц или полтора", — сказал он.

Ранее стало известно, что Руслан Малиновский возобновил работу с мячом. В этом сезоне он успел сыграть за "Дженоа" пять поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

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