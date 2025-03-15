Маліновський розповів, як успішно зіграв у першому матчі в старті після травми

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Український півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський поділився думками про домашню перемогу над "Лечче" (2:1) у 29-му турі Серії А. В цій грі футболіст вперше після важкої травми вийшов на поле та зробив дві гольові передачі.

Прокоментував свою гру Маліновський в інтерв’ю порталу Альфредо Педулли.

Читайте також:

Що Маліновський сказав про гру з "Лечче"

Відповідаючи на питання, що для нього важливіше — гол чи гольова передача, Маліновський зазначив, що цінує обидва досягнення. В цій грі Руслан двічі асистував на Фабіо Міретті, якого українець вважає розумним футболістом, який добре читає гру.

"Коли я вирішив віддати йому пас, він уже був готовий пробити. Розумний гравець завжди робить правильний рух, і тоді виходить передача. Ми відпрацьовували це на тренуваннях: один опускається нижче, інший заходить у вільну зону. Так і забили", — розповів Маліновський.

Повернення в основу стало для українця особливим. Він зізнався, що вболівальники "Дженоа" були неймовірними й підтримували його протягом шести місяців відновлення після травми. Завдяки цьому Маліновський щодня мріяв знову вийти на поле.

"Тренування — це не те саме, що грати на переповненому стадіоні. Я пишаюся бути частиною "Дженоа", — додав Руслан.

Він також підкреслив, що хоче залишатися здоровим, грати якісний футбол і радувати жителів Генуї.

Щодо шансів команди уникнути вильоту Маліновський висловився обережно.

"У футболі так не буває, що ти наполовину врятований. Треба виграти наступний матч, тоді щось скажемо. Буде непросто, але ми спробуємо", — зазначив українець.

Наразі "Дженоа" посідає 12-те місце в турнірній таблиці Серії А. Від зони вильоту їх відділяє 13 очок.

Нагадаємо, національна збірна України з футболу під орудою Сергія Реброва проведе два матчі з Бельгією за вихід до елітного дивізіону Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію матчу.

Футболіст київського "Динамо" вже три роки відмовляється повертатись в Україну — за кордоном у нього є хороші пропозиції.

Футболіст збірної України та одного з клубів УПЛ відмовився переходити в донецький "Шахтар".