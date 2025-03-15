Маліновський зробив два асисти та допоміг Дженоа перемогти

Маліновський повернувся в старт Дженоа й став найкращим у матчі
У 29-му турі Серії A "Дженоа" зустрівся з "Лечче". Вперше після травми у стартовому складі вийшов півзахисник генуезців Руслан Маліновський.
Українець провів неймовірний матч, в якому допоміг "Дженоа" перемогти з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.
Як зіграв Маліновський проти "Лечче"
Українець відзначився вже на 16-й хвилині. Руслан із глибини поля віддав точний пас на Фабіо Міретті й той в один дотик пробив голкіпера.
Другий гол Маліновський створив на другій доданій до першого тайму хвилині. Руслан пасом із глибини поля знайшов у штрафній Міретті, який ударом в кут подвоїв перевагу.
У другому таймі, коли Маліновського замінили, Алан Маттурро привіз пенальті — заблокував рукою удар Каба. Крстович із точки пробив у правий кут.
Статистичний портал WhoScored назвав Маліновського найкращим гравцем матчу з оцінкою — 7.7. Sofascore визнав його другим найкращим гравцем — 7,9.
Зазначимо, що цього сезону 31-річний Маліновський віддав три асисти у восьми матчах.
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