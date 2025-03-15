Малиновский сделал два ассиста и помог Дженоа победить

Руслан Малиновский в окружении партнеров празднует гол. Фото: "Дженоа"

В 29-м туре Серии A "Дженоа" встретился с "Лечче". Впервые после травмы в стартовом составе вышел полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский.

Украинец провел невероятный матч, в котором помог "Дженоа" победить со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинец отличился уже на 16-й минуте. Руслан из глубины поля отдал точный пас на Фабио Миретти и тот в одно касание пробил голкипера.

Второй гол Малиновский создал на второй добавленной к первому тайму минуте. Руслан пасом из глубины поля нашел в штрафной Миретти, который ударом в угол удвоил преимущество.

Руслан Малиновский перед игрой с "Лечче". Фото: "Дженоа"

Во втором тайме, когда Малиновского заменили, Алан Маттурро привез пенальти — заблокировал рукой удар Каба. Крстович с точки пробил в правый угол.

Статистический портал WhoScored назвал Малиновского лучшим игроком матча с оценкой — 7.7. Sofascore признал его вторым лучшим игроком — 7,9.

Отметим, что в этом сезоне 31-летний Малиновский отдал три ассиста в восьми матчах.

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