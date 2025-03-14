Важен ли Малиновский для Дженоа — ответ тренера

Игрок "Дженоа" Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

В европейских чемпионатах проходят последние матчи перед международным окном. Будет играть, в том числе команда украинца.

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра накануне поединка против "Лечче" рассказал о физическом состоянии украинского полузащитника Руслана Малиновского, пишет Tutto Mercato.

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Украинский игрок "Дженоа" Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/genoacfc

Что рассказал Виейра

Главный тренер "Дженоа" отметил, что Руслан Малиновский за последние две недели достиг физического прогресса.

По словам Патрика Виейра, украинец вышел на поле в прошлом матче в последние 15-20 минут и сейчас готов играть со старта.

"Он — важен, потому что может привнести качество в последних 20-30 метрах, но в полузащите у нас есть качественные игроки, и для меня важно найти баланс", — сказал Виейра.

Матч между "Дженоа" и "Лечче" состоится 14 марта в 21:45 по киевскому времени.

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