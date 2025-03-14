Важен ли Малиновский для Дженоа — ответ тренера

Тренер Дженоа признался, нужен ли Малиновский его команде
В европейских чемпионатах проходят последние матчи перед международным окном. Будет играть, в том числе команда украинца.
Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра накануне поединка против "Лечче" рассказал о физическом состоянии украинского полузащитника Руслана Малиновского, пишет Tutto Mercato.
Для украинца и украинских болельщиков есть хорошие новости. А еще есть важные детали от тренера.
Что рассказал Виейра
Главный тренер "Дженоа" отметил, что Руслан Малиновский за последние две недели достиг физического прогресса.
По словам Патрика Виейра, украинец вышел на поле в прошлом матче в последние 15-20 минут и сейчас готов играть со старта.
"Он — важен, потому что может привнести качество в последних 20-30 метрах, но в полузащите у нас есть качественные игроки, и для меня важно найти баланс", — сказал Виейра.
Матч между "Дженоа" и "Лечче" состоится 14 марта в 21:45 по киевскому времени.
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