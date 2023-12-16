Тренер Дженоа оценил игру Малиновского с Ювентусом

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Дженоа" неожиданно отобрала очки у "Ювентуса". Интересно, что одним из лучших игроков хозяев был украинец Руслан Малиновский.

После матча игру украинца оценил главный тренер хозяев Альберто Джилардино. Слова специалиста привел портал Football.ua.

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Отметим, что Малиновский отыграл весь матч, заработал желтую карточку, нанес два удара по воротам, а точность его передач составила 87%. У него семь потерь, одна удачная попытка дриблинга и по одному перехвату и отбору.

Малиновский хорошо себя проявил

По словам Джиллардино, "Дженоа" играет с такой тактикой, которая усиливает хорошие стороны Малиновского.

Благодаря этому Малиновский оказывает влияние на игру и выглядит очень сильно. Специалист отметил, что специфика игры помогла ему хорошо себя проявить с "Ювентусом".

"Нашей целью на этот матч было создать проблемы для "Ювентуса", используя качества Малиновского и качества Френдрупа, Мессиаса и Баделя", — заявил специалист.

Отметим, что "Дженоа" в Серии А занимает 14 место и на четыре балла опережает команды из зоны вылета.

Добавим, что в следующем туре "Дженоа" будет играть на выезде с "Сассуоло".

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