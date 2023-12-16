Тренер Дженоа оценил игру Малиновского с Ювентусом
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Дженоа" неожиданно отобрала очки у "Ювентуса". Интересно, что одним из лучших игроков хозяев был украинец Руслан Малиновский.
После матча игру украинца оценил главный тренер хозяев Альберто Джилардино. Слова специалиста привел портал Football.ua.
Отметим, что Малиновский отыграл весь матч, заработал желтую карточку, нанес два удара по воротам, а точность его передач составила 87%. У него семь потерь, одна удачная попытка дриблинга и по одному перехвату и отбору.
Малиновский хорошо себя проявил
По словам Джиллардино, "Дженоа" играет с такой тактикой, которая усиливает хорошие стороны Малиновского.
Благодаря этому Малиновский оказывает влияние на игру и выглядит очень сильно. Специалист отметил, что специфика игры помогла ему хорошо себя проявить с "Ювентусом".
"Нашей целью на этот матч было создать проблемы для "Ювентуса", используя качества Малиновского и качества Френдрупа, Мессиаса и Баделя", — заявил специалист.
Отметим, что "Дженоа" в Серии А занимает 14 место и на четыре балла опережает команды из зоны вылета.
Добавим, что в следующем туре "Дженоа" будет играть на выезде с "Сассуоло".
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