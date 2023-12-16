Тренер Дженоа оцінив гру Маліновського з Ювентусом
У матчі 16-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" несподівано відібрала очки у "Ювентусу". Цікаво, що одним із найкращих гравців у господарів був українець Руслан Маліновський.
Після матчу гру українця оцінив головний тренер господарів Альберто Джилардіно. Слова фахівця навів портал Football.ua.
Зазначимо, що Маліновський відіграв весь матч, заробив жовту картку, завдав два удари по воротах, а точність його передач склала 87%. У нього сім втрат, одна вдала спроба дриблінгу та по одному перехопленню й відбору.
Маліновський добре себе проявив
За словами Джиллардіно, "Дженоа" наразі грає з такою тактикою, яка посилює хороші сторони Маліновського.
Завдяки цьому Маліновський впливає на гру та виглядає дуже сильно. Фахівець відзначив, що це допомогло йому добре себе проявити з "Ювентусом".
"Нашою метою на цей матч було створити проблеми для "Ювентуса", використовуючи якості Маліновського та якості Френдрупа, Мессіаса та Баделя", — заявив фахівець.
Зазначимо, що "Дженоа" у Серії А займає 14-те місце і на чотири бали випереджає команди із зони вильоту.
Додамо, що у наступному турі "Дженоа" гратиме на виїзді з "Сассуоло".
Нагадаємо, наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство "Жирони".
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