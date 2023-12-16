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Тренер Дженоа оцінив гру Маліновського з Ювентусом

16 грудня 2023 12:04
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Дженоа оцінив гру Маліновського з Ювентусом
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 16-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" несподівано відібрала очки у "Ювентусу". Цікаво, що одним із найкращих гравців у господарів був українець Руслан Маліновський.

Після матчу гру українця оцінив головний тренер господарів Альберто Джилардіно. Слова фахівця навів портал Football.ua.

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Зазначимо, що Маліновський відіграв весь матч, заробив жовту картку, завдав два удари по воротах, а точність його передач склала 87%. У нього сім втрат, одна вдала спроба дриблінгу та по одному перехопленню й відбору.

Маліновський добре себе проявив

За словами Джиллардіно, "Дженоа" наразі грає з такою тактикою, яка посилює хороші сторони Маліновського.

Завдяки цьому Маліновський впливає на гру та виглядає дуже сильно. Фахівець відзначив, що це допомогло йому добре себе проявити з "Ювентусом".

"Нашою метою на цей матч було створити проблеми для "Ювентуса", використовуючи якості Маліновського та якості Френдрупа, Мессіаса та Баделя", — заявив фахівець.

Зазначимо, що "Дженоа" у Серії А займає 14-те місце і на чотири бали випереджає команди із зони вильоту.

Додамо, що у наступному турі "Дженоа" гратиме на виїзді з "Сассуоло".

Нагадаємо, наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство "Жирони".

Руслан Маліновський допоміг "Дженоа" сенсаційно відібрати очки у "Ювентуса".

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