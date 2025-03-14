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Тренер Дженоа зізнався, чи потрібен Маліновський його команді

14 березня 2025 19:45
Максим Коваленко - Редактор
Чи важливий Маліновський для Дженоа — відповідь тренера
Гравець "Дженоа" Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Максим Коваленко - Редактор

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Головний тренер "Дженоа" Патрік Вієйра напередодні поєдинку проти "Лечче" розповів про фізичний стан українського півзахисника Руслана Маліновського, пише Tutto Mercato.

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Руслан Маліновський
Український гравець "Дженоа" Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/genoacfc

Що розповів Вієйра 

Головний тренер "Дженоа" зазначив, що Руслан Маліновський за останні два тижні досяг фізичного прогресу. 

За словами Патріка Вієйра, українець вийшов на поле у минулому матчі в останні 15-20 хвилин і зараз готовий грати зі старту. 

"Він - важливий, тому що може привнести якість в останніх 20-30 метрах, але в півзахисті у нас є якісні гравці, і для мене важливо знайти баланс", — сказав Вієйра.

Матч між "Дженоа" та "Лечче" відбудеться 14 березня о 21:45 за київським часом.

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спорт футбол Дженоа Серія А Руслан Маліновський
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