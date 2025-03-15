Малиновский рассказал, как успешно сыграл в первом матче в старте после травмы

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Украинский полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский поделился мыслями о домашней победе над "Лечче" (2:1) в 29-м туре Серии А. В этой игре футболист впервые после тяжелой травмы вышел на поле и сделал две голевые передачи.

Прокомментировал свою игру Малиновский в интервью порталу Альфредо Педуллы.

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Отвечая на вопрос, что для него важнее — гол или голевая передача, Малиновский отметил, что ценит оба достижения. В этой игре Руслан дважды ассистировал на Фабио Миретти, которого украинец считает умным футболистом, умеющим хорошо читать игру.

"Когда я решил отдать ему пас, он уже был готов пробить. Умный игрок всегда делает правильное движение, и тогда получается передача. Мы отрабатывали это на тренировках: один опускается ниже, другой заходит в свободную зону. Так и забили", — рассказал Малиновский.

Возвращение в основу стало для украинца особенным. Он признался, что болельщики "Дженоа" были невероятными и поддерживали его в течение шести месяцев восстановления после травмы. Благодаря этому Малиновский ежедневно мечтал снова выйти на поле.

"Тренировка — это не то же самое, что играть на переполненном стадионе. Я горжусь быть частью "Дженоа", — добавил Руслан.

Он также подчеркнул, что хочет оставаться здоровым, играть качественный футбол и радовать жителей Генуи.

Относительно шансов команды избежать вылета Малиновский высказался осторожно.

"В футболе так не бывает, что ты наполовину спасен. Надо выиграть следующий матч, тогда что-то скажем. Будет непросто, но мы попробуем", — отметил украинец.

Сейчас "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета их отделяет 13 очков.

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