Маліновський з дружиною зазнали нападок росіян в Італії

Маліновський з дружиною зазнали нападок росіян в Італії

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:57
Дружина Маліновського розповіла про конфлікт з росіянами в Італії
Руслан Маліновський з дружиною. Фото: instagram.com/roksana_m7

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський та його дружина Роксана потрапили в неприємну історію. Вона пов'язана з російськими громадянами.

Про історію під час відпочинку Роксана повідомила в Instagram.

Читайте також:
Руслан Малиновский
Повідомлення Роксани Маліновської. Фото: скриншот

Росіяни влаштували скандал з Маліновським

Дружина Маліновського розповіла, що під час сімейного відпочинку в Італії їх на пляжі атакували росіяни. Руслан та Роксана спілкувалися українською мовою, що не сподобалось парі росіян, які почали чіплятися до них.

За словами Роксани, росіяни, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, висловили провокаційні коментарі.

"Кажуть: "Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам". Ймовірно, мають на увазі війну. Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!" А ще казали нам, що вони нас звільнили", — повідомила Роксана.

Маліновська висловила обурення такою поведінкою представників країни-агресора.

Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке поділився враженнями після дебютного матчу Іллі Забарного.

Після матчу з "Нантом" Забарний назвав свого фаворита в боротьбі за "Золотий м'яч-2025".

У шлюбному договорі між Джорджиною Родрігес та Кріштіану Роналду виявили цікаві пункти.

Італія росіяни Дженоа Руслан Маліновський дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
