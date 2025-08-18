Дружина Маліновського розповіла про конфлікт з росіянами в Італії

Руслан Маліновський з дружиною. Фото: instagram.com/roksana_m7

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський та його дружина Роксана потрапили в неприємну історію. Вона пов'язана з російськими громадянами.

Про історію під час відпочинку Роксана повідомила в Instagram.

Повідомлення Роксани Маліновської. Фото: скриншот

Росіяни влаштували скандал з Маліновським

Дружина Маліновського розповіла, що під час сімейного відпочинку в Італії їх на пляжі атакували росіяни. Руслан та Роксана спілкувалися українською мовою, що не сподобалось парі росіян, які почали чіплятися до них.

За словами Роксани, росіяни, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, висловили провокаційні коментарі.

"Кажуть: "Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам". Ймовірно, мають на увазі війну. Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!" А ще казали нам, що вони нас звільнили", — повідомила Роксана.

Маліновська висловила обурення такою поведінкою представників країни-агресора.

