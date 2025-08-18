Видео
Главная Спорт Малиновский с женой подверглись нападкам россиян в Италии

Малиновский с женой подверглись нападкам россиян в Италии

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 20:57
Жена Малиновского рассказала о конфликте с россиянами в Италии
Руслан Малиновский с женой. Фото: instagram.com/roksana_m7

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский и его жена Роксана попали в неприятную историю. Она связана с российскими гражданами.

Об истории во время отдыха Роксана сообщила в Instagram.

Сообщение Роксаны Малиновской. Фото: скриншот

Россияне устроили скандал с Малиновским

Жена Малиновского рассказала, что во время семейного отдыха в Италии их на пляже атаковали россияне. Руслан и Роксана общались на украинском языке, что не понравилось паре россиян, которые начали приставать к ним.

По словам Роксаны, россияне, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказали провокационные комментарии.

"Говорят: "Вы здесь, в Италии, благодаря нам, русским". Вероятно, имеют в виду войну. Эти двое пьяных, мужчина и женщина, несли такую чушь. Особенно женщина: "Говорите на своем отвратительном украинском языке!" А еще говорили нам, что они нас освободили", — сообщила Роксана.

Малиновская выразила возмущение таким поведением представителей страны агрессора.

Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился впечатлениями после дебютного матча Ильи Забарного.

После матча с "Нантом" Забарный назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч-2025".

В брачном договоре между Джорджиной Родригес и Криштиану Роналду обнаружили интересные пункты.

Италия россияне Дженоа Руслан Малиновский жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
