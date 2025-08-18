Жена Малиновского рассказала о конфликте с россиянами в Италии

Малиновский с женой подверглись нападкам россиян в Италии
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский и его жена Роксана попали в неприятную историю. Она связана с российскими гражданами.
Об истории во время отдыха Роксана сообщила в Instagram.
Россияне устроили скандал с Малиновским
Жена Малиновского рассказала, что во время семейного отдыха в Италии их на пляже атаковали россияне. Руслан и Роксана общались на украинском языке, что не понравилось паре россиян, которые начали приставать к ним.
По словам Роксаны, россияне, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказали провокационные комментарии.
"Говорят: "Вы здесь, в Италии, благодаря нам, русским". Вероятно, имеют в виду войну. Эти двое пьяных, мужчина и женщина, несли такую чушь. Особенно женщина: "Говорите на своем отвратительном украинском языке!" А еще говорили нам, что они нас освободили", — сообщила Роксана.
Малиновская выразила возмущение таким поведением представителей страны агрессора.
Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился впечатлениями после дебютного матча Ильи Забарного.
После матча с "Нантом" Забарный назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч-2025".
В брачном договоре между Джорджиной Родригес и Криштиану Роналду обнаружили интересные пункты.
Читайте Новини.LIVE!