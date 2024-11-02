Дженоа звільнить Джилардіно і поверне до команди відомого тренера

Маліновському доведеться працювати з новим тренером — що відомо
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський буде змушений доводити право виходити в основу "Дженоа" новому фахівцю. Це станеться у разі звільнення Альберто Джилардіно.
Головний тренер "Дженоа" зіткнувся з ультиматумом, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Футболісти "Дженоа" готуються до поєдинку 11 туру чемпіонату Італії проти "Парми". У разі, якщо "грифони" зазнають поразки в цьому матчі, керівництво клубу відправить у відставку головного тренера Альберто Джилардіно.
Хто може очолити "Дженоа"
"Грифони" посідають останнє місце у турнірній таблиці Серії А. Команда набрала лише шість балів у 10 турах. Керівництво клубу побоюється, що "Дженоа" може вилетіти за підсумками сезону.
Альберто Джилардіно став головним тренером "грифонів" у грудні 2022 року і зумів вивести команду до елітного дивізіону. Минулого сезону "Дженоа" посіла 11 місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Новим головним тренером "грифонів" може стати 60-річний Давіде Баллардіні. За 14 останніх років цей фахівець уже чотири рази працював у "Дженоа".
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