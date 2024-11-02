Дженоа уволит Джилардино и вернет в команду известного тренера

Руслан Малиновский во время матча. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет вынужден доказывать право выходить в основе "Дженоа" новому специалисту. Это произойдет в случае увольнения Альберто Джилардино.

Главный тренер "Дженоа" столкнулся с ультиматумом, сообщает журналист Николо Скира.

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Футболисты "Дженоа" готовятся к поединку 11 тура чемпионата Италии против "Пармы". В случае, если "грифоны" потерпят в этом матче поражение, руководство клуба отправит в отставку главного тренера Альберто Джилардино.

Альберто Джилардино руководит тренировкой. Фото: instagram.com/genoacfc/

Кто может возглавить "Дженоа"

"Грифоны" занимают последнее место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала только шесть баллов в 10 турах. Руководство клуба опасается, что "Дженоа" может вылететь по итогам сезона.

Альберто Джилардино стал главным тренером "грифонов" в декабре 2022 года и сумел вывести команду в элитный дивизион. В прошлом сезоне "Дженоа" заняла 11 место в итоговой турнирной таблице чемпионата Италии.

Новым главным тренером "грифонов" может стать 60-летний Давиде Баллардини. За 14 последних лет этот специалист уже четыре раза работал в "Дженоа".

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