"Ман Сіті" завдяки дублю Гюндогана переміг "МЮ" у фіналі Кубка Англії
У Лондоні на "Уемблі" у фіналі Кубка Англії "Манчестер Сіті" у дербі виграв у "Манчестер Юнайтед" (2:1). Цього разу злим генієм для МЮ став Ілкай Гюндоган.
"Манчестер Юнайтед" зміг відповісти на дубль німця лише голом із пенальті, повідомили Новини.LIVE.
Гюндогану вдалося двічі забити ударами з льоту з-за меж штрафного майданчика.
Несподівана "гармата" на 13 секунді
"Манчестер Сіті" відкрив рахунок на 13 секунді матчу. Ілкай Гюндоган з-за меж штрафного майданчика пробив з льоту точно о дев'ятку — 1:0. Через три хвилини Родрі мав відмінний шанс нокаутувати "червоних дияволів" після удару головою, але м'яч зрадливо пішов повз ворота.
14 segundos eo gundogan ja botando o united pra mamar pic.twitter.com/6nWtxUtDrr- njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 3, 2023
На 21-й хвилині Ерлінг Холанд також міг подвоїти перевагу. Норвезький велетень класно пішов від Рафаеля Варана біля штрафного майданчика і пробив...вище воріт.
На 30-й хвилині матчу у штрафному майданчику "Ман Сіті" м'яч влучив у руку Джека Гріліша і після перегляду ВАР арбітр призначив пенальті. З 11-метрової позначки Бруну Фернандеш покотив м'яч у лівий кут воріт, а Штефан Ортега стрибнув стрибнув у правий — 1:1.
Pressure penalty: dispatched @B_Fernandes8 MUFC FACup pic.twitter.com/lJVVawSccU— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2023
Після забитого м'яча "Манчестер Юнайтед" вирівняв гру, яка стала конкурентною з невеликою кількістю гольових моментів.
У другому таймі Ґюндоган знову створив диво
Після перерви німецько-турецький "монстр" Ґюндоган знову вивів "Ман Сіті" вперед. Після навісу у центральне півколо біля штрафного майданчика півзахисник знову пробив із льоту. Цього разу удар був не ідеальний, але м'яч з двома відскоками дезорієнтував Давида Де Хеа та влетів у лівий нижній кут воріт.
GOAL | Manchester City 2-1 Manchester United | Gundogan pic.twitter.com/VaPEi5RFGA— VAR Tático (@vartatico) June 3, 2023
На 62-й хвилині Де Хеа виправився за помилку в другому пропущеному голі, відбивши удар Кевіна де Брюйне, який вбіг у штрафний майданчик.
Найнебезпечніший момент біля воріт "Манчестер Сіті" стався на 73-й хвилині. Алехандро Гарначу з лінії штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт і влучив у штангу.
Наприкінці матчу "Манчестер Юнайтед" не зміг розпочати необхідну навалу на ворота "Ман Сіті". Була лише короткочасна спроба затиснути суперника у штрафному майданчику і дуже небезпечний момент Скотта Мактомінея, до якого відлетів м'яч у воротарську, а потім Ортега завадив йому пробити. У наступному ж відскоку "червоні дияволи" могли з кількох метрів заштовхати м'яч у ворота, якби захисники та голкіпер як леви не кидалися на м'яч і не перевели його на кутовий. За останні кілька хвилин більше моментів у "Юнайтед" не було — 2:1.
Як повідомлялося, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розкритикувала міжнародну Федерацію після загибелі юної дзюдоїстки.
Футболіст збірної України та каталонської "Жирони" Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Борусії" .
Футболіст Микола Жидков, який грав у Польщі, загинув на війні з російськими окупантами.