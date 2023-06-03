"Ман Сіті" завдяки дублю Гюндогана переміг "МЮ" у фіналі Кубка Англії

Герой фіналу Кубка Англії Ілкай Гюндоган. Фото: twitter.com/ManCity

У Лондоні на "Уемблі" у фіналі Кубка Англії "Манчестер Сіті" у дербі виграв у "Манчестер Юнайтед" (2:1). Цього разу злим генієм для МЮ став Ілкай Гюндоган.

"Манчестер Юнайтед" зміг відповісти на дубль німця лише голом із пенальті, повідомили Новини.LIVE.

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Гюндогану вдалося двічі забити ударами з льоту з-за меж штрафного майданчика.

Де Брюйне та Гріліш радіють забитому м'ячу. Фото: twitter.com/ManCity

Несподівана "гармата" на 13 секунді

"Манчестер Сіті" відкрив рахунок на 13 секунді матчу. Ілкай Гюндоган з-за меж штрафного майданчика пробив з льоту точно о дев'ятку — 1:0. Через три хвилини Родрі мав відмінний шанс нокаутувати "червоних дияволів" після удару головою, але м'яч зрадливо пішов повз ворота.

14 segundos eo gundogan ja botando o united pra mamar pic.twitter.com/6nWtxUtDrr - njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 3, 2023

На 21-й хвилині Ерлінг Холанд також міг подвоїти перевагу. Норвезький велетень класно пішов від Рафаеля Варана біля штрафного майданчика і пробив...вище воріт.

На 30-й хвилині матчу у штрафному майданчику "Ман Сіті" м'яч влучив у руку Джека Гріліша і після перегляду ВАР арбітр призначив пенальті. З 11-метрової позначки Бруну Фернандеш покотив м'яч у лівий кут воріт, а Штефан Ортега стрибнув стрибнув у правий — 1:1.

Після забитого м'яча "Манчестер Юнайтед" вирівняв гру, яка стала конкурентною з невеликою кількістю гольових моментів.

Фред провів хороший матч, незважаючи на поразку команди. Фото: twitter.com/ManUtd

У другому таймі Ґюндоган знову створив диво

Після перерви німецько-турецький "монстр" Ґюндоган знову вивів "Ман Сіті" вперед. Після навісу у центральне півколо біля штрафного майданчика півзахисник знову пробив із льоту. Цього разу удар був не ідеальний, але м'яч з двома відскоками дезорієнтував Давида Де Хеа та влетів у лівий нижній кут воріт.

GOAL | Manchester City 2-1 Manchester United | Gundogan pic.twitter.com/VaPEi5RFGA — VAR Tático (@vartatico) June 3, 2023

На 62-й хвилині Де Хеа виправився за помилку в другому пропущеному голі, відбивши удар Кевіна де Брюйне, який вбіг у штрафний майданчик.

Найнебезпечніший момент біля воріт "Манчестер Сіті" стався на 73-й хвилині. Алехандро Гарначу з лінії штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт і влучив у штангу.

Наприкінці матчу "Манчестер Юнайтед" не зміг розпочати необхідну навалу на ворота "Ман Сіті". Була лише короткочасна спроба затиснути суперника у штрафному майданчику і дуже небезпечний момент Скотта Мактомінея, до якого відлетів м'яч у воротарську, а потім Ортега завадив йому пробити. У наступному ж відскоку "червоні дияволи" могли з кількох метрів заштовхати м'яч у ворота, якби захисники та голкіпер як леви не кидалися на м'яч і не перевели його на кутовий. За останні кілька хвилин більше моментів у "Юнайтед" не було — 2:1.

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