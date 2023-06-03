"Ман Сити" благодаря дублю Гюндогана победил "МЮ" в финале Кубка Англии

Герой финала Кубка Англии Илкай Гюндоган. Фото: twitter.com/ManCity

В Лондоне на "Уэмбли" в финале Кубка Англии "Манчестер Сити" в дерби выиграл у "Манчестер Юнайтед" (2:1). На этот раз злым гением для МЮ стал Илкай Гюндоган.

"Манчестер Юнайтед" смог ответить на дубль немца лишь голом с пенальти, сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Гюндогану удалось дважды забить ударами с лета из-за пределов штрафной площадки.

Де Брюйне и Грилиш радуются забитому мячу. Фото: twitter.com/ManCity

Неожиданная "пушка" на 13-й секунде

"Манчестер Сити" открыл счет на 13-й секунде матча. Илкай Гюндоган из-за пределов штрафной пробил с лета точно в девятку — 1:0. Через три минуты Родри имел отличный шанс нокаутировать "красных дьяволов" после удара головой, но мяч предательски ушел мимо ворот.

14 segundos e o gundogan ja botando o united pra mamar pic.twitter.com/6nWtxUtDrr — njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 3, 2023

На 21-й минуте Эрлинг Холанд также мог удвоить преимущество. Норвежский великан классно ушел от Рафаэля Варана возле штрафной площадки и пробил…выше ворот.

На 30-й минуте матча в штрафной "Ман Сити" мяч попал в руку Джека Грилиша и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш покатил мяч в левый угол ворот, а Штефан Ортега прыгнул прыгнул в правый — 1:1.

После забитого мяча "Манчестер Юнайтед" выровнял игру, которая стала конкурентной с небольшим количеством голевых моментов.

Фред провел хороший матч, несмотря на поражение команды. Фото: twitter.com/ManUtd

Во втором тайме Гюндоган снова сотворил чудо

После перерыва немецко-турецкий "монстр" Гюндоган снова вывел "Ман Сити" вперед. После навеса в центральный полукруг возле штрафной площадки полузащитник снова пробил с лета. На этот раз удар был не идеальный, но мяч с двумя отскоками дезориентировал Давида Де Хеа и влетел в левый нижний угол ворот.

GOAL | Manchester City 2-1 Manchester United | Gundoganpic.twitter.com/VaPEi5RFGA — VAR Tático (@vartatico) June 3, 2023

На 62-й минуте Де Хеа исправился за ошибку во втором пропущенном голе, отбив удар вбежавшего в штрафную Кевина де Брюйне.

Опаснейший момент у ворот "Манчестер Сити" произошел на 73-й минуте. Алехандро Гарначу с линии штрафной площадки пробил в дальний угол ворот и попал в штангу.

В концовке матча "Манчестер Юнайтед" не смог начать необходимую навалу на ворота "Ман Сити". Была лишь кратковременная попытка зажать соперника в штрафной и очень опасный момент Скотта Мактоминея, к которому отлетел мяч в во вратарской, а затем Ортега помешал ему пробить. В следующем же отскоке "красные дьяволы" могли с нескольких метров затолкать мяч в ворота, если бы защитники и голкипер как львы не бросались на мяч и не добились углового. За оставшиеся несколько минут больше моментов у "Юнайтед" не было — 2:1.

Как сообщалось, украинская дзюдоистка Дарья Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки.

Футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Футболист Николай Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами.