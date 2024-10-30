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Манчестер Юнайтед домовився зі Спортінгом з приводу Аморіма

30 жовтня 2024 18:43
Станіслав Костюк - Редактор
Стало відомо, коли Манчестер Юнайтед призначить Аморіма
Головний тренер "Спортінга" Рубен Аморім. Фото: Reuters/Pedro Rocha
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед"  перебуває на фінальній стадії переговорів із португальським клубом "Спортінг". Наставник "левів" очолить "червоних дияволів".

Офіційне призначення Аморіма може статися найближчим часом, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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"Манчестер Юнайтед" визначився із кандидатурою нового головного тренера ще перед звільненням з цієї посади Еріка Тен Хага. Англійський клуб уже переконав 39-річного фахівця, а переговори зі "Спортінгом" близькі до завершення. Виконувачем обов'язків наставника "червоних дияволів" залишається Руд Ван Ністелрой.

Руд Ван Ністелрой
Руд Ван Ністелрой дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Paul Childs

Коли Аморім очолить "МЮ"

Англійський клуб готовий заплатити "Спортінгу" 10 млн євро за дострокове розірвання контракту з тренером. Він має переїхати на "Олд Траффорд" протягом місяця, але в "Манчестер Юнайтед" впевнені, що операцію буде завершено набагато швидше.

Рубен Аморім став тренером "Спортінга" влітку 2020 року. З того часу португальська команда двічі виграла національну першість. У сезоні 2024/2025 "леви" лідирують у своєму чемпіонаті з 27 балами після дев'яти турів.

Нагадаємо, головному тренеру "Шахтаря" Маріно Пушичу також загрожує дострокова відставка.

Форвард збірної України Роман Яремчук викликав незадоволення головного тренера грецького "Олімпіакосу".

Португалець Кріштіану Роналду знову опинився у центрі скандалу після того, як "Аль-Наср" вибув із Кубка Саудівської Аравії.

Манчестер Юнайтед тренер футбол Рубен Аморім спорт Спортинг

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