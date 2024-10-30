Стало відомо, коли Манчестер Юнайтед призначить Аморіма

Головний тренер "Спортінга" Рубен Аморім. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" перебуває на фінальній стадії переговорів із португальським клубом "Спортінг". Наставник "левів" очолить "червоних дияволів".

Офіційне призначення Аморіма може статися найближчим часом, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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"Манчестер Юнайтед" визначився із кандидатурою нового головного тренера ще перед звільненням з цієї посади Еріка Тен Хага. Англійський клуб уже переконав 39-річного фахівця, а переговори зі "Спортінгом" близькі до завершення. Виконувачем обов'язків наставника "червоних дияволів" залишається Руд Ван Ністелрой.

Руд Ван Ністелрой дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Paul Childs

Коли Аморім очолить "МЮ"

Англійський клуб готовий заплатити "Спортінгу" 10 млн євро за дострокове розірвання контракту з тренером. Він має переїхати на "Олд Траффорд" протягом місяця, але в "Манчестер Юнайтед" впевнені, що операцію буде завершено набагато швидше.

Рубен Аморім став тренером "Спортінга" влітку 2020 року. З того часу португальська команда двічі виграла національну першість. У сезоні 2024/2025 "леви" лідирують у своєму чемпіонаті з 27 балами після дев'яти турів.

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