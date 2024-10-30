Стало известно, когда Манчестер Юнайтед назначит Аморима

Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом по Амориму
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" находится на финальной стадии переговоров с португальским клубом "Спортинг". Наставник "львов" возглавит "красных дьяволов".
Официальное назначение Аморима может произойти в ближайшее время, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
"Манчестер Юнайтед" определился с кандидатурой нового главного тренера еще перед увольнением с этой должности Эрика Тен Хага. Английский клуб уже убедил 39-летнего специалиста, а переговоры со "Спортингом" близки к завершению. Исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" остается Руд Ван Нистелрой.
Когда Аморим возглавит "МЮ"
Английский клуб готов заплатить "Спортингу" 10 млн евро за досрочное расторжение контракта с тренером. Он должен переехать на "Олд Траффорд" в течение месяца, но в "Манчестер Юнайтед" уверены, что сделка будет завершена гораздо быстрее.
Рубен Аморим стал тренером "Спортинга" летом 2020 года. С тех пор португальская команда дважды выиграла национальное первенство. В сезоне 2024/2025 "львы" лидируют в своем чемпионате с 27 баллами после девяти туров.
Напомним, главному тренеру "Шахтера" Марино Пушичу тоже грозит досрочная отставка.
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