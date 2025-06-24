Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Манчестер Юнайтед може обмінятися гравцями з Челсі

Манчестер Юнайтед може обмінятися гравцями з Челсі

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 15:48
Челсі та Манчестер Юнайтед обміняються молодими зірками
Крістофер Нкунку з трофеєм у "Челсі". Фото: instagram.com/c_nkunku/
Ключові моменти Кого ще хоче підписати "МЮ"

У "Манчестер Юнайтед" розглядають Крістофера Нкунку як потенційного новачка. Цей варіант запропонував "Челсі", якому потрібен один із футболістів "червоних дияволів".

Клуби готові почати переговори й обговорити варіанти угоди, повідомляє Manchester Evening News.

Реклама
Читайте також:

Француз Крістофер Нкунку провів у "Челсі" 22 матчі минулого сезону, з них лише дев'ять в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" зацікавлений у його переході, але не розглядає гравця як провідного футболіста на позиції форварда.

Нкунку вже два місяці не грає через травму, і це зупиняє "червоних дияволів" від того, щоб прийняти пропозицію "Челсі", який проявляє серйозний інтерес до Алехандро Гарначо.

Алехандро Гарначо
Бруну Фернандеш (праворуч) та Алехандро Гарначо. Фото: instagram.com/garnacho7/

Кого ще хоче підписати "МЮ"

Наразі "Манчестер Юнайтед" активно працює над підписанням форварда. Клуб запропоновано понад 60 млн фунтів за вінгера "Брентфорда" Браяна Мбемо. Крім того, тривають переговори щодо Віктора Дьокереша зі "Спортінга". Одночасно "червоні дияволи" планують позбутися Рашфорда, Санчо та Антоні.

Італійський "Інтер" також проявляє зацікавленість до Крістофера Нкунку. Однак "Челсі" хоче віддати футболіста в "Манчестер Юнайтед", щоб роздобути Гарначо, який потрібен тренеру "синіх" Енцо Мареске.

Нагадаємо, легкоатлетка Юлія Левченко показала ідеальний живіт у перервах між спортивними турнірами.

До Харкова може приїхати форвард із "Динамо", з яким "Металіст 1925" уже веде переговори.

Андрій Ярмоленко чесно оцінив сезон для "Динамо" та свій власний виступ у команді.

Михайло Мудрик може зіткнутися з новими проблемами окрім дискваліфікації.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансфери Челсі
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації