Челсі та Манчестер Юнайтед обміняються молодими зірками

Крістофер Нкунку з трофеєм у "Челсі". Фото: instagram.com/c_nkunku/

У "Манчестер Юнайтед" розглядають Крістофера Нкунку як потенційного новачка. Цей варіант запропонував "Челсі", якому потрібен один із футболістів "червоних дияволів".

Клуби готові почати переговори й обговорити варіанти угоди, повідомляє Manchester Evening News.

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Француз Крістофер Нкунку провів у "Челсі" 22 матчі минулого сезону, з них лише дев'ять в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" зацікавлений у його переході, але не розглядає гравця як провідного футболіста на позиції форварда.

Нкунку вже два місяці не грає через травму, і це зупиняє "червоних дияволів" від того, щоб прийняти пропозицію "Челсі", який проявляє серйозний інтерес до Алехандро Гарначо.

Бруну Фернандеш (праворуч) та Алехандро Гарначо. Фото: instagram.com/garnacho7/

Кого ще хоче підписати "МЮ"

Наразі "Манчестер Юнайтед" активно працює над підписанням форварда. Клуб запропоновано понад 60 млн фунтів за вінгера "Брентфорда" Браяна Мбемо. Крім того, тривають переговори щодо Віктора Дьокереша зі "Спортінга". Одночасно "червоні дияволи" планують позбутися Рашфорда, Санчо та Антоні.

Італійський "Інтер" також проявляє зацікавленість до Крістофера Нкунку. Однак "Челсі" хоче віддати футболіста в "Манчестер Юнайтед", щоб роздобути Гарначо, який потрібен тренеру "синіх" Енцо Мареске.

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