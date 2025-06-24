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Главная Спорт Манчестер Юнайтед может обменяться игроками с Челси

Манчестер Юнайтед может обменяться игроками с Челси

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Дата публикации 24 июня 2025 15:48
Челси и Манчестер Юнайтед обменяются молодыми звездами
Кристофер Нкунку с трофеем в "Челси". Фото: instagram.com/c_nkunku/
Ключові моменти Кого еще хочет подписать "МЮ"

В "Манчестер Юнайтед" рассматривают Кристофера Нкунку в качестве потенциального новичка. Этот вариант предложил "Челси", которому нужен один из футболистов "красных дьяволов". 

Клубы готовы начать переговоры и обсудить варианты сделки, сообщает Manchester Evening News

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Француз Кристофер Нкунку провел в "Челси" 22 матча в прошлом сезоне, из них всего девять в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" заинтересован в его переходе, но не рассматривает игрока в качестве ведущего футболиста на позиции форварда. 

Нкунку уже два месяца не играет из-за травмы, и это останавливает "красных дьяволов" от того, чтобы принять предложение "Челси", который проявляет серьезный интерес к Алехандро Гарначо. 

Алехандро Гарначо
Бруну Фернандеш (справа) и Алехандро Гарначо. Фото: instagram.com/garnacho7/

Кого еще хочет подписать "МЮ"

В данный момент "Манчестер Юнайтед" активно работает над подписанием форварда. Клуб предложено более 60 млн фунтов за вингера "Брентфорда" Брайана Мбемо. Кроме того, ведутся переговоры по Виктору Дьекерешу из "Спортинга". Одновременно "красные дьяволы" планируют избавиться Рашфорда, Санчо и Антони.

Итальянский "Интер" также проявляет заинтересованность к Кристоферу Нкунку. Однако "Челси" хочет отдать футболиста в "Манчестер Юнайтед", чтобы заполучить Гарначо, который нужен тренеру "синих" Энцо Мареске. 

Напомним, легкоатлетка Юлия Левченко показала идеальный живот в перерывах между спортивными турнирами. 

В Харьков может приехать форвард из "Динамо", с которым "Металлист 1925" уже ведет переговоры. 

Андрей Ярмоленко честно оценил сезон для "Динамо" и свое собственное выступление в команде. 

Михаил Мудрик может столкнуться с новыми проблемами помимо дисквалификации. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Челси
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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