Манчестер Юнайтед ризикує вилетіти в Чемпіоншип і втратити 900 млн.

Гаррі Магвайр шокований поразкою. Фото: Reuters

Над "Манчестер Юнайтед" в Англійській прем'єр-лізі нависла загроза пониження в класі. Якщо команда продовжить програвати, то за підсумками сезону може вилетіти в Чемпіоншип.

За інформацією видання Telegraf, пониження в класу вартуватиме клубу катастрофічних наслідків.

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"Манчестер Юнайтед" втратить спонсора

За інформацією джерела, у разі вильоту в Чемпіоншип команда втратить контракт з технічним спонсором Adidas на 900 млн фунтів (1,2 млрд євро).

"Манчестер Юнайтед" має угоду з Adidas, терміном на десять років. У договорі є пункт, що спонсор може розірвати контракт у випадку пониження в класі.

Якщо Adidas не захоче кидати популярний клуб в Чемпіоншипі, то їй дозволено знизити виплати на рік до 45 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що угода на десять років між "Манчестер Юнайтед" та Adidas діє з липня 2023 року.

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