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Манчестер Юнайтед может потерять более 1,2 млрд евро

2 января 2025 23:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Манчестер Юнайтед рискует вылететь в Чемпионшип и потерять 900 млн.
Гарри Магвайр шокирован поражением. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Над "Манчестер Юнайтед" в Английской премьер-лиге нависла угроза понижения в классе. Если команда продолжит проигрывать, то по итогам сезона может вылететь в Чемпионшип.

По информации издания Telegraf, понижение в классе обернется для клуба катастрофическими последствиями.

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"Манчестер Юнайтед" потеряет спонсора

По информации источника, в случае вылета в Чемпионшип команда потеряет контракт с техническим спонсором Adidas на 900 млн фунтов (1,2 млрд евро).

"Манчестер Юнайтед" имеет соглашение с Adidas сроком на десять лет. В договоре есть пункт, что спонсор может расторгнуть контракт в случае понижения в классе.

Если Adidas не захочет бросать популярный клуб в Чемпионшипе, то им позволено снизить выплаты в год до 45 миллионов фунтов.

Отметим, что соглашение на десять лет между Манчестер Юнайтед и Adidas действует с июля 2023 года.

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футбол Манчестер Юнайтед Adidas АПЛ Чемпионшип

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