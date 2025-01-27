Хабіб Нурмагомедов отримав цінний подарунок від Манчестер Юнайтед

Уболівальник "Манчестер Юнайтед" перед грою. Фото: Reuters/Lee Smith

Три російських зірки змішаних єдиноборств стали амбасадорами "Манчестер Юнайтед". Англійський футбольний клуб зробив бійцям UFC цінні подарунки.

Росіяни з посмішками продемонстрували презенти від "МЮ", клуб опублікував фотографію на своєму офіційному сайті.

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Відомі російські бійці змішаного стилю Хабіб та Усман Нурмагомедови, а також непереможений чемпіон Ібрагім Ібрагімов удостоїлися спеціальної відзнаки з боку футбольного клубу, який всі вони підтримують. Представники "Манчестер Юнайтед" зустрілися з російськими спортсменами після турніру PFL в Абу-Дабі (ОАЕ).

Російські бійці з футболками "МЮ". Фото: "Манчестер Юнайтед"

Подарунки від "МЮ"

Хабіб Нурмагомедов, Ібрагім Ібрагімов та Усман Нурмагомедов, який став одним із головних тріумфаторів турніру в ОАЕ, отримали від "Манчестер Юнайтед" унікальні іменні футболки. Бійці отримали форму "червоних дияволів" з номерами на спині, які символізують число перемог у професійній кар'єрі.

Найбільшу кількість перемог в октагоні здобув Хабіб Нурмагомедов, який уже завершив кар'єру. На його рахунку 29 повалених супротивників. Усман Нурмагомедов, який за підсумками п'яти раундів впорався з ірландцем Полом Х'юзом й захистив чемпіонський титул у легкій вазі, має 19 перемог. Ібрагім Ібрагімов святкував тріумф за підсумками 8 поєдинків.

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