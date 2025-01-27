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Манчестер Юнайтед сделал подарки трем российским спортсменам

27 января 2025 16:31
Алексей Паламарчук - Редактор
Хабиб Нурмагомедов получил ценный подарок от Манчестер Юнайтед
Болельщик "Манчестер Юнайтед" перед игрой. Фото: Reuters/Lee Smith
Алексей Паламарчук - Редактор

Три российских звезды смешанных единоборств стали амбассадорами "Манчестер Юнайтед". Английский футбольный клуб сделал бойцам UFC ценные подарки.

Россияне с улыбками продемонстрировали презенты от "МЮ", который опубликовал фотографию на своем официальном сайте

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Известные российские бойцы смешанного стиля Хабиб и Усман Нурмагомедовы, а также непобежденный чемпион Ибрагим Ибрагимов удостоились специального знака отличия со стороны футбольного клуба, который все они поддерживают. Представители "Манчестер Юнайтед" встретились с российскими спортсменами после турнира PFL в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб Нурмагомедов
Российские бойцы с футболками "МЮ". Фото: "Манчестер Юнайтед"

Подарки от "МЮ" 

Хабиб Нурмагомедов, Ибрагим Ибрагимов и Усман Нурмагомедов, который стал одним из главных триумфаторов турнира в ОАЭ, получили от "Манчестер Юнайтед" уникальные именные футболки. Бойцы получили форму "красных дьяволов" с номерами на спине, которые символизируют число побед в профессиональной карьере.

Наибольшее количество побед в октагоне одержал Хабиб Нурмагомедов, который уже завершил карьеру. На его счету 29 поверженных противников. Усман Нурмагомедов, который по итогам пяти раундов справился с ирландцем Полом Хьюзом и защитил чемпионский титул в легком весе, 19 побед. Ибрагим Ибрагимов праздновал триумф по итогам 8 поединков. 

Напомним, французский "ПСЖ" попробует подписать главную звезду каталонской "Барселоны" Ламина Ямала. 

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Лидер полузащиты киевского "Динамо" во время зимнего трансферного окна может подписать контракт с известным клубом. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед UFC Хабиб Нурмагомедов

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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