Хабиб Нурмагомедов получил ценный подарок от Манчестер Юнайтед

Болельщик "Манчестер Юнайтед" перед игрой. Фото: Reuters/Lee Smith

Три российских звезды смешанных единоборств стали амбассадорами "Манчестер Юнайтед". Английский футбольный клуб сделал бойцам UFC ценные подарки.

Россияне с улыбками продемонстрировали презенты от "МЮ", который опубликовал фотографию на своем официальном сайте.

Читайте также:

Известные российские бойцы смешанного стиля Хабиб и Усман Нурмагомедовы, а также непобежденный чемпион Ибрагим Ибрагимов удостоились специального знака отличия со стороны футбольного клуба, который все они поддерживают. Представители "Манчестер Юнайтед" встретились с российскими спортсменами после турнира PFL в Абу-Даби (ОАЭ).

Российские бойцы с футболками "МЮ". Фото: "Манчестер Юнайтед"

Подарки от "МЮ"

Хабиб Нурмагомедов, Ибрагим Ибрагимов и Усман Нурмагомедов, который стал одним из главных триумфаторов турнира в ОАЭ, получили от "Манчестер Юнайтед" уникальные именные футболки. Бойцы получили форму "красных дьяволов" с номерами на спине, которые символизируют число побед в профессиональной карьере.

Наибольшее количество побед в октагоне одержал Хабиб Нурмагомедов, который уже завершил карьеру. На его счету 29 поверженных противников. Усман Нурмагомедов, который по итогам пяти раундов справился с ирландцем Полом Хьюзом и защитил чемпионский титул в легком весе, 19 побед. Ибрагим Ибрагимов праздновал триумф по итогам 8 поединков.

Напомним, французский "ПСЖ" попробует подписать главную звезду каталонской "Барселоны" Ламина Ямала.

Донецкий "Шахтер" готовится к решающему матчу в борьбе за выход в плей-офф ЛЧ — где и когда смотреть игру с "Боруссией".

Лидер полузащиты киевского "Динамо" во время зимнего трансферного окна может подписать контракт с известным клубом.