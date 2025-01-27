Хабиб Нурмагомедов получил ценный подарок от Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед сделал подарки трем российским спортсменам
Три российских звезды смешанных единоборств стали амбассадорами "Манчестер Юнайтед". Английский футбольный клуб сделал бойцам UFC ценные подарки.
Россияне с улыбками продемонстрировали презенты от "МЮ", который опубликовал фотографию на своем официальном сайте.
Известные российские бойцы смешанного стиля Хабиб и Усман Нурмагомедовы, а также непобежденный чемпион Ибрагим Ибрагимов удостоились специального знака отличия со стороны футбольного клуба, который все они поддерживают. Представители "Манчестер Юнайтед" встретились с российскими спортсменами после турнира PFL в Абу-Даби (ОАЭ).
Подарки от "МЮ"
Хабиб Нурмагомедов, Ибрагим Ибрагимов и Усман Нурмагомедов, который стал одним из главных триумфаторов турнира в ОАЭ, получили от "Манчестер Юнайтед" уникальные именные футболки. Бойцы получили форму "красных дьяволов" с номерами на спине, которые символизируют число побед в профессиональной карьере.
Наибольшее количество побед в октагоне одержал Хабиб Нурмагомедов, который уже завершил карьеру. На его счету 29 поверженных противников. Усман Нурмагомедов, который по итогам пяти раундов справился с ирландцем Полом Хьюзом и защитил чемпионский титул в легком весе, 19 побед. Ибрагим Ибрагимов праздновал триумф по итогам 8 поединков.
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