Манчестер Сіті може підписати гравця з Росії
Скаути холдингу City Football Group продовжують уважно стежити за виступами півзахисника "Локомотива" Олексія Батракова. Однак про безпосередньо трансфер у "Манчестер Сіті" поки що не йдеться.
Ситуація навколо можливого переходу Батракова склалася складна, повідомляють російські ЗМІ.
Представники "Манчестер Сіті" зв'язалися з оточенням 20-річного футболіста та вивчили перспективи переходу. Однак агент зазначив, що до офіційної пропозиції ще дуже далеко.
Агент Батракова уточнив, що скаути вивчають його гру вже не перший сезон. Але прямих переговорів та зацікавленості з боку керівництва "Сіті" немає, ситуація поки що залишається на стадії збору інформації та очікування.
Пряме оформлення трансферу політично та логістично нездійсненне. Водночас у команди з холдингу явно є варіант через третій клуб — наприклад, у "Жирону". Пізніше Батраков міг би перейти в "Сіті", раніше цей шлях пройшли інші гравці.
Хто такий Батраков
Атакувальний півзахисник "Локомотива" та збірної Росії народився 2005 року. У сезоні 2025/26 він провів 7 матчів та забив 8 голів. Батраков є вихованцем академії "Локомотива", а перший вихід на поле в РПЛ відбувся в березні 2024-го.
