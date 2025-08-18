Відео
Головна Спорт Манчестер Сіті може підписати гравця з Росії

Манчестер Сіті може підписати гравця з Росії

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 14:15
Росіянин Батраков може перейти в Манчестер Сіті через Жирону
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Chris Radburn

Скаути холдингу City Football Group продовжують уважно стежити за виступами півзахисника "Локомотива" Олексія Батракова. Однак про безпосередньо трансфер у "Манчестер Сіті" поки що не йдеться.

Ситуація навколо можливого переходу Батракова склалася складна, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Представники "Манчестер Сіті" зв'язалися з оточенням 20-річного футболіста та вивчили перспективи переходу. Однак агент зазначив, що до офіційної пропозиції ще дуже далеко.

Алексей Батраков
Олексій Батраков під час матчу. Фото: росЗМІ

Агент Батракова уточнив, що скаути вивчають його гру вже не перший сезон. Але прямих переговорів та зацікавленості з боку керівництва "Сіті" немає, ситуація поки що залишається на стадії збору інформації та очікування.

Пряме оформлення трансферу політично та логістично нездійсненне. Водночас у команди з холдингу явно є варіант через третій клуб — наприклад, у "Жирону". Пізніше Батраков міг би перейти в "Сіті", раніше цей шлях пройшли інші гравці.

Хто такий Батраков

Атакувальний півзахисник "Локомотива" та збірної Росії народився 2005 року. У сезоні 2025/26 він провів 7 матчів та забив 8 голів. Батраков є вихованцем академії "Локомотива", а перший вихід на поле в РПЛ відбувся в березні 2024-го.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду буде зобов'язаний виплатити Джорджині Родрігес величезні гроші в разі розлучення.

Ілля Забарний встиг дебютувати за "ПСЖ" в офіційному матчі й отримав неоднозначні оцінки.

Дві представниці українського чирлідингу стали зірками на Всесвітніх іграх у Китаї.

спорт футбол Футбол трансфери Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
