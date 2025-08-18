Забарний оцінив свої перші враження від дебюту за ПСЖ у Лізі 1

Ілля Забарний. Фото: "ПСЖ"

В рамках першого туру Ліги 1 "ПСЖ" грав на виїзді проти "Нанта". З перших хвилин в цій грі дебютував український центрбек Ілля Забарний.

Після гри Забарний оцінив свій дебют в коментарі пресслужбі Ліги 1, передає портал RMC Sport.

Ілля Забарний під час розминки. Фото: "ПСЖ"

Забарний залишився під емоціями від історичного моменту

Український футболіст зізнався, що стиль гри "ПСЖ" значно відрізняється від "Борнмута", до якого він звик, але це припало йому до душі.

"Без сумніву, це інший стиль футболу, але він мені сподобався. Я люблю грати в командах, які контролюють м’яч, і отримав від цього велике задоволення", — заявив Ілля.

Забарний також поділився позитивними емоціями від підтримки вболівальників, які не припиняли співати протягом усього матчу. При цьому, він грав поряд з фанатами і тому цінить такі моменти.

"Вони не переставали співати. Ми відчували їхню підтримку протягом усього матчу", — сказав українець.

Забарний також розповів про адаптацію до нової команди, зазначивши, що ще не так давно знайомий зі своїми одноклубниками, але вже відчуває їхню підтримку.

