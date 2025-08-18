Забарный оценил свои первые впечатления от дебюта за ПСЖ в Лиге 1

Илья Забарный. Фото: "ПСЖ"

В рамках первого тура Лиги 1 "ПСЖ" играл на выезде против "Нанта". С первых минут в этой игре дебютировал украинский центрбек Илья Забарный.

После игры Забарный оценил свой дебют в комментарии пресс-службе Лиги 1, передает портал RMC Sport.

Илья Забарный во время разминки. Фото: "ПСЖ"

Забарный остался под эмоциями от исторического момента

Украинский футболист признался, что стиль игры "ПСЖ" значительно отличается от "Борнмута", к которому он привык, но это пришлось ему по душе.

"Без сомнения, это другой стиль футбола, но он мне понравился. Я люблю играть в командах, которые контролируют мяч, и получил от этого большое удовольствие", — заявил Илья.

Забарный также поделился положительными эмоциями от поддержки болельщиков, которые не прекращали петь на протяжении всего матча. При этом, он играл рядом с фанатами и ценит такие моменты.

"Они не переставали петь. Мы чувствовали их поддержку на протяжении всего матча", — сказал украинец.

Забарный также рассказал об адаптации к новой команде, отметив, что еще не так давно знаком со своими одноклубниками, но уже чувствует их поддержку.

