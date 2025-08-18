Россиянин Батраков может перейти в Манчестер Сити через Жирону

Манчестер Сити может подписать игрока из России
Скауты холдинга City Football Group продолжают внимательно следить за выступлениями полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Однако о непосредственно трансфере в "Манчестер Сити" речь пока не идет.
Ситуация вокруг возможного перехода Батракова сложилась сложная, сообщают российские СМИ.
Представители "Манчестер Сити" связались с окружением 20-летнего футболиста и изучили перспективы перехода. Однако агент отметил, что до официального предложения еще очень далеко.
Агент Батракова уточнил, что скауты изучают его игру уже не первый сезон. Но прямых переговоров и заинтересованности со стороны руководства "Сити" нет, ситуация пока остается на стадии сбора информации и ожидания.
Прямое оформление трансфера политически и логистически невыполнимо. При этом у команды из холдинга явно есть вариант через третий клуб — например, в "Жирону". Позже Батраков мог бы перейти в "Сити", ранее этот путь проделали другие игроки.
Кто такой Батраков
Атакующий полузащитник "Локомотива" и сборной России родился в 2005 году. В сезоне 2025/26 он провел 7 матчей и забил 8 голов. Батраков является воспитанником академии "Локомотива", а первый выход на поле в РПЛ состоялся в марте 2024-го.
