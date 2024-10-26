Манчестер Сіті спровокував конфлікт із Манчестер Юнайтед

Ерік Тен Хаг під час матчу "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Umit Bektas

Керівництво англійського клубу "Манчестер Юнайтед" запровадило режим економії коштів. Через це "червоні дияволи" потрапили у неприємну ситуацію.

Футболісти "МЮ" можуть пропустити церемонію нагородження "Золотий м'яч"-2024, повідомляє Daily Mail.

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У понеділок, 28 жовтня, у Парижі відбудеться церемонія нагородження "Золотий м'яч". До списку гравців, які виявилися претендентами на нагороду, увійшли два футболісти "Манчестер Юнайтед". Одним із фаворитів ЗМ-2024 є лідер "Манчестер Сіті" Родрі.

Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Molly Darlington

Англійським грандам не по дорозі

Незадовго до церемонії нагородження найпрестижнішої індивідуальної футбольної премії керівництво "червоних дияволів" звернулося до "Манчестер Сіті" з проханням. "Манчестер Юнайтед" з метою економії не відправлятиме літак до Парижа. Клуб попросив "містян" взяти на свій борт гравців "МЮ" Алехандро Гарначо та Коббі Мейну.

"Манчестер Сіті" довго не відповідав принциповому супернику. У результаті лише за декілька днів до церемонії в Парижі "городяни" повідомили "червоним дияволам" про свою відмову. Не виключено, що Мейну та Гарначо взагалі пропустять захід у Франції.

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