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Манчестер Сити отверг просьбу МЮ о помощи — что известно

26 октября 2024 17:34
Станислав Костюк - Редактор
Манчестер Сити спровоцировал конфликт с Манчестер Юнайтед
Эрик Тен Хаг во время матча "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Umit Bektas
Станислав Костюк - Редактор

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" ввело режим экономии средств. Из-за этого "красные дьяволы" попали в неприятную ситуацию.

Футболисты "МЮ" могут пропустить церемонию награждения "Золотой мяч"-2024, сообщает Daily Mail

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В понедельник, 28 октября, в Париже состоится церемония награждения "Золотой мяч". В список игроков, которые оказались претендентами на награду, вошли два футболиста "Манчестер Юнайтед". Одним из фаворитов ЗМ-2024 является лидер "Манчестер Сити" Родри. 

Хосеп Гвардиола
Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Molly Darlington

Английским грандам не по пути 

Незадолго до церемонии награждения самой престижной индивидуальной футбольной премии руководство "красных дьяволов" обратилось к "Манчестер Сити" с просьбой. "Манчестер Юнайтед" в целях экономии не будет отправлять самолет в Париж. Клуб попросил "горожан" взять на свой борт игроков "МЮ" Алехандро Гарначо и Кобби Мейну. 

"Манчестер Сити" долго не отвечал принципиальному сопернику. В итоге лишь за несколько дней до церемонии в Париже "горожане" сообщили "красным дьяволам" о своем отказе. Не исключено, что Мейну и Гарначо вообще пропустят мероприятие во Франции. 

Напомним, голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, которым интересуется "МЮ", может продолжить карьеру в Германии. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик назвал свое прозвище в итальянской "Роме". 

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити футбол Золотой мяч АПЛ спорт

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В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:04 Чиновника Львовского ТЦК задержали на передаче взятки

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