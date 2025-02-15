Реал – Манчестер Сіті: хто не зіграє у матчі-відповіді

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Матч "Реал" — "Манчестер Сіті" є центральним на стадії стикових ігор Ліги чемпіонів. В останні три сезони переможець цього протистояння перемагав в турнірі.

У матчі-відповіді "Манчестер Сіті" гратиме в ослабленому складі, повідомило BBC.

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Перша гра завершилася з рахунком 3:2 на користь "Реалу". "Ман Сіті" вів по ходу матчу завдяки дублю Ерлінга Голлана.

Мануель Аканджі. Фото: Reuters

Гра "Реал" — "Манчестер Сіті" буде не з оптимальними складами

Джерело повідомило, що "Ман Сіті" перед грою проти "Реалу" втратило Мануеля Аканджі.

За інформацією джерела, через дуже важку травму ноги захисник не допоможе "Манчестер Сіті". Футболісту зроблять операцію, і його чекає тривалий процес реабілітації.

Лікарі оцінюють, що футболіст буде відсутній на полі упродовж 2,5 місяців.

Цього сезону 29-річний захисник у 30 матчах зробив асист.

У "Манчестер Сіті" наразі епідемія травм серед захисників. Саме тому команда почала шукати гравців на підсилення.

Чинний чемпіон АПЛ у сезоні 224/2025 рр. посідає п’яте місце в АПЛ.

Гра відповідь "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" відбудеться 19 лютого. Трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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