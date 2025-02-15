Реал — Манчестер Сити: кто не сыграет в ответном матче

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Матч "Реал" — "Манчестер Сити" является центральным на стадии стыковых игр Лиги чемпионов. В последние три сезона победитель этого противостояния побеждал в турнире.

В ответном матче "Манчестер Сити" будет играть в ослабленном составе, сообщило BBC.

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Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала". "Ман Сити" вел по ходу матча благодаря дублю Эрлинга Холлана.

Мануэль Аканджи. Фото: Reuters

Игра "Реал" — "Манчестер Сити" будет не с оптимальными составами

Источник сообщил, что "Ман Сити" перед игрой против "Реала" потеряло Мануэля Аканджи.

По информации источника, из-за очень тяжелой травмы ноги защитник не поможет "Манчестер Сити". Футболисту сделают операцию и его ждет длительный процесс реабилитации.

Врачи оценивают, что футболист будет отсутствовать на поле в течение 2,5 месяца.

В этом сезоне 29-летний защитник в 30 матчах сделал ассист.

В "Манчестер Сити" в текущем сезоне эпидемия травм среди защитников. Именно поэтому команда начала искать игроков на усиление.

Действующий чемпион АПЛ в сезоне 2024/2025 гг. занимает пятое место в АПЛ.

Ответная игра "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" состоится 19 февраля. Трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE.

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