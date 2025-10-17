Чемпіон Європи може очолити Манчестер Юнайтед у разі звільнення Аморіма

Роберто Манчіні у Ватикані. Фото: instagram.com/mrmancini10

"Манчестер Юнайтед" у разі невдалих виступів звільнить португальця Рубена Аморіма. Замінити його може колишній наставник "Манчестер Сіті" Роберто Манчіні.

Про можливе призначення повідомив портал The Sun.

Роберто Манчіні. Фото: instagram.com/mrmancini10

Манчіні повернеться в Манчестер

Роберто Манчіні несподівано опинився в списку кандидатів на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед". Досвідчений фахівець відкритий до повернення в АПЛ.

Манчіні без роботи з жовтня 2024-го року після звільнення зі збірної Саудівської Аравії.

Наразі Роберто підтримує зв'язки з власником "Юнайтед" Джимом Реткліффом — їх бачили разом на заходах у Франції.

В Англії Манчіні тренував "Манчестер Сіті" з 2009 по 2013 роки. Він привів клуб до першого "золота" за 44 роки та перемозі в Кубку Англії.

Також тренер очолював "Інтер", "Галатасарай", "Зеніт" та збірну Італії, яку привів до перемоги на чемпіонаті Європи.

