Україна
Манчіні готується очолити Манчестер Юнайтед

Манчіні готується очолити Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 23:29
Оновлено: 23:30
Чемпіон Європи може очолити Манчестер Юнайтед у разі звільнення Аморіма
Роберто Манчіні у Ватикані. Фото: instagram.com/mrmancini10

"Манчестер Юнайтед" у разі невдалих виступів звільнить португальця Рубена Аморіма. Замінити його може колишній наставник "Манчестер Сіті" Роберто Манчіні.

Про можливе призначення повідомив портал The Sun.

Роберто Манчини
Роберто Манчіні. Фото: instagram.com/mrmancini10

Манчіні повернеться в Манчестер

Роберто Манчіні несподівано опинився в списку кандидатів на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед". Досвідчений фахівець відкритий до повернення в АПЛ.

Манчіні без роботи з жовтня 2024-го року після звільнення зі збірної Саудівської Аравії.

Наразі Роберто підтримує зв'язки з власником "Юнайтед" Джимом Реткліффом — їх бачили разом на заходах у Франції.

В Англії Манчіні тренував "Манчестер Сіті" з 2009 по 2013 роки. Він привів клуб до першого "золота" за 44 роки та перемозі в Кубку Англії.

Також тренер очолював "Інтер", "Галатасарай", "Зеніт" та збірну Італії, яку привів до перемоги на чемпіонаті Європи.

Італія футбол Манчестер Юнайтед АПЛ Роберто Манчіні
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
