Чемпион Европы может возглавить Манчестер Юнайтед в случае увольнения Аморима

Манчини готовится возглавить Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" в случае неудачных выступлений уволит португальца Рубена Аморима. Заменить его может бывший наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини.
О возможном назначении сообщил портал The Sun.
Манчини вернется в Манчестер
Роберто Манчини неожиданно оказался в списке кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". Опытный специалист открыт к возвращению в АПЛ.
Манчини без работы с октября 2024-го года после увольнения из сборной Саудовской Аравии.
Сейчас Роберто поддерживает связи с владельцем "Юнайтед" Джимом Рэтклиффом — их видели вместе на мероприятиях во Франции.
В Англии Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 годы. Он привел клуб к первому "золоту" за 44 года и победе в Кубке Англии.
Также тренер возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Зенит" и сборную Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы.
