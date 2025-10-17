Видео
Главная Спорт Манчини готовится возглавить Манчестер Юнайтед

Манчини готовится возглавить Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 23:29
обновлено: 23:30
Чемпион Европы может возглавить Манчестер Юнайтед в случае увольнения Аморима
Роберто Манчини в Ватикане. Фото: instagram.com/mrmancini10

"Манчестер Юнайтед" в случае неудачных выступлений уволит португальца Рубена Аморима. Заменить его может бывший наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини.

О возможном назначении сообщил портал The Sun.

Роберто Манчини
Роберто Манчини. Фото: instagram.com/mrmancini10

Манчини вернется в Манчестер

Роберто Манчини неожиданно оказался в списке кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". Опытный специалист открыт к возвращению в АПЛ.

Манчини без работы с октября 2024-го года после увольнения из сборной Саудовской Аравии.

Сейчас Роберто поддерживает связи с владельцем "Юнайтед" Джимом Рэтклиффом — их видели вместе на мероприятиях во Франции.

В Англии Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 годы. Он привел клуб к первому "золоту" за 44 года и победе в Кубке Англии.

Также тренер возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Зенит" и сборную Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы.

Напомним, Анатолия Трубина посадили на скамейку после ошибки за сборную Украины.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал, что значит его высказывание о лошадях.

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик может стать игроком другой команды.

Италия футбол Манчестер Юнайтед АПЛ Роберто Манчини
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
