Маркевич назвав основну проблему збірної України

Мирон Маркевич під час роботи у "Карпатах". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич назвав фактор, який може послабити команду Сергія Реброва. Фахівець позначив помилку у діях "синьо-жовтих".

Також Маркевич назвав імена футболістів, які роблять гру "синьо-жовтих" кращою, повідомляє Sport.ua.

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Мирону Маркевичу не сподобалася гра збірної України проти Чехії (1:1) у четвертому турі Ліги Націй. Колишній наставник "синьо-жовтих" вважає, що атакам національної команди не вистачало гостроти. Однак, цю проблему можна виправити.

Віктор Циганков у формі збірної України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що Маркевич порадив Реброву

Екснаставник "Карпат" звернув увагу, що головний форвард збірної України дуже рідко отримує м'яч під час атак команди. Експерт заявив, що підопічні Реброва втрачали впевненість при підході до чужих воріт та ігнорували Артема Довбика.

"Здавалося, що футболісти банально не знали, як загострити ситуацію. Ось чому не дивно, що висунутий на вістря Артем Довбик перебував на голодному пайку, бо це не його вина, не вистачало передач в атаці", — заявив Маркевич.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренер не сумнівається, що частково цю проблему вдасться виправити після того, як одужають та повернуться до складу команди Олександр Зінченко та Віктор Циганков. Маркевич вважає їх лідерами команди, які здатні урізноманітнити її гру.

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