Маркевич назвал основную проблему сборной Украины

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал фактор, который может ослабить команду Сергея Реброва. Специалист обозначил ошибку в действиях "сине-желтых".

Также Маркевич озвучил имена футболистов, которые делают игру "сине-желтых" лучше, сообщает Sport.ua.

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Мирону Маркевич не понравилась игра сборной Украины против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги Наций. Бывший наставник "сине-желтых" считает, что атакам национальной команды не хватало остроты. Однако эту проблему можно исправить.

Виктор Цыганков в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Что Маркевич посоветовал Реброву

Экс-наставник "Карпат" обратил внимание на то, что главный форвард сборной Украины очень редко получает мяч во время атак команды. Эксперт заявил, что подопечные Реброва теряли уверенность при подходе к чужим воротам и игнорировали Артема Довбика.

"Казалось, что футболисты банально не знали, как обострить ситуацию. Вот почему неудивительно, что выдвинутый на острие Артем Довбик находился на голодном пайке, потому что это не его вина, не хватало передач в атаке", — заявил Маркевич.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренер не сомневается, что частично эту проблему получится исправить после того, как выздоровеют и вернутся в состав команды Александр Зинченко и Виктор Цыганков. Маркевич считает их лидерами команды, которые способны разнообразить ее игру.

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