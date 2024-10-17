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Маркевич назвал футболистов, которые усилят сборную Украины

17 октября 2024 14:15
Станислав Костюк - Редактор
Маркевич назвал основную проблему сборной Украины
Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал фактор, который может ослабить команду Сергея Реброва. Специалист обозначил ошибку в действиях "сине-желтых".

Также Маркевич озвучил имена футболистов, которые делают игру "сине-желтых" лучше, сообщает Sport.ua

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Мирону Маркевич не понравилась игра сборной Украины против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги Наций. Бывший наставник "сине-желтых" считает, что атакам национальной команды не хватало остроты. Однако эту проблему можно исправить. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Что Маркевич посоветовал Реброву 

Экс-наставник "Карпат" обратил внимание на то, что главный форвард сборной Украины очень редко получает мяч во время атак команды. Эксперт заявил, что подопечные Реброва теряли уверенность при подходе к чужим воротам и игнорировали Артема Довбика. 

"Казалось, что футболисты банально не знали, как обострить ситуацию. Вот почему неудивительно, что выдвинутый на острие Артем Довбик находился на голодном пайке, потому что это не его вина, не хватало передач в атаке", — заявил Маркевич. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренер не сомневается, что частично эту проблему получится исправить после того, как выздоровеют и вернутся в состав команды Александр Зинченко и Виктор Цыганков. Маркевич считает их лидерами команды, которые способны разнообразить ее игру. 

Напомним, Максим Шацких назвал игрока сборной Украины, который может перейти в зарубежный клуб. 

А защитник национальной команды Илья Забарный попал в сферу интересов одного из итальянских грандов. 

А вот президент "Динамо" Игорь Суркис отказался отпускать воспитанника клуба за 10 млн евро. 

Александр Зинченко Артем Довбик футбол Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Виктор Цыганков

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