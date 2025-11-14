Відео
Україна
Маркевич назвав головну причину поразки збірної України

Маркевич назвав головну причину поразки збірної України

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:31
Оновлено: 12:30
Маркевич розкритикував Реброва після поразки збірної України
Анатолій Трубін із партнерами по збірній України. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що команді Сергія Реброва не вдалося "зберегти обличчя" в матчі з Францією (0:4). Експерт упевнений, що навіть у такому складі "синьо-жовті" могли виступити більш вдало.

Також тренер назвав Анатолія Трубіна найкращим футболістом збірної України, повідомляє Meta.

Читайте також:

Мирон Маркевич не хоче занадто суворо критикувати "синьо-жовтих", на яких за кілька днів чекає важливий матч проти збірної Ісландії. Тренер не виключає, що багато українських футболістів думали саме про нього під час поєдинку з французами.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе спілкується з арбітром. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Що Маркевичу не сподобалося в грі України

Експерт розуміє, що Франція сильніша, ніж "синьо-жовті", але водночас він упевнений, що українці могли зіграти краще. Підопічні Сергія Реброва зосередилися на обороні та нічого не створили біля воріт суперника. З такою грою вони могли пропустити й більше голів.

"З тим складом, який вийшов на поле, багато й не придумаєш. Це не дивно, оскільки Ребров поберіг найкращих гравців на вирішальний матч проти Ісландії. Нахабніше треба було зіграти, результат то на "синьо-жовтих" сильно не тиснув, але це краще в тренера запитати, чому команда не могла вийти в атаку", — заявив Маркевич.

Тренер наголосив, що в матчі з Ісландією українці мають зіграти найкращий матч за останній рік. Враховуючи, що деякі футболісти "синьо-жовтих" відпочивали під час протистояння з Францією, шанси на це високі.

Нагадаємо, Ілля Забарний встановив одразу два досягнення в поєдинку з "триколірними".

А португалець Кріштіану Роналду отримав першу червону картку в поєдинку за збірну Португалії.

За добу до матчу України з Францією національна команда з футзалу показала, як треба перемагати "триколірних".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
