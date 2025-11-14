Видео
Маркевич назвал главную причину поражения сборной Украины

Дата публикации 14 ноября 2025 12:31
обновлено: 12:30
Маркевич раскритиковал Реброва после поражения сборной Украины
Анатолий Трубин с партнерами по сборной Украины. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что команде Сергея Реброва не удалось "сохранить лицо" в матче с Францией (0:4). Эксперт уверен, что даже в таком составе "сине-желтые" могли выступить более удачно. 

Также тренер назвал Анатолия Трубина лучшим футболистом сборной Украины, сообщает Meta

Мирон Маркевич не хочет слишком сурово критиковать "сине-желтых", которым через несколько дней предстоит важный матч против сборной Исландии. Тренер не исключает, что многие украинские футболисты думали именно о нем во время поединка с французами. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе общается с арбитром. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Что Маркевичу не понравилось в игре Украины 

Эксперт понимает, что Франция сильнее, чем "сине-желтые", но при этом он уверен, что украинцы могли сыграть лучше. Подопечные Сергея Реброва сосредоточились на обороне и ничего не создали у ворот соперника. С такой игрой они могли пропустить и больше голов. 

"С тем составом, который вышел на поле много и не придумаешь. Это неудивительно, поскольку Ребров поберег лучших игроков на решающий матч против Исландии. Наглее нужно было сыграть, результат то на "сине-желтых" сильно не давил, но это лучше у тренера спросить, почему команда не могла выйти в атаку", — заявил Маркевич. 

Тренер подчеркнул, что в матче с Исландией украинцы должны сыграть лучший матч за последний год. Учитывая, что некоторые футболисты "сине-желтых" отдыхали во время противостояния с Францией, шансы на это высоки. 

Напомним, Илья Забарный установил сразу два достижения в поединке с "трехцветными". 

А португалец Криштиану Роналду получил первую красную карточку в поединке за сборную Португалии. 

На сутки до матча Украины с Францией национальная команда по футзалу показала, как надо побеждать "трехцветных". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
