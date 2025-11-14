Маркевич раскритиковал Реброва после поражения сборной Украины

Анатолий Трубин с партнерами по сборной Украины. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что команде Сергея Реброва не удалось "сохранить лицо" в матче с Францией (0:4). Эксперт уверен, что даже в таком составе "сине-желтые" могли выступить более удачно.

Также тренер назвал Анатолия Трубина лучшим футболистом сборной Украины, сообщает Meta.

Мирон Маркевич не хочет слишком сурово критиковать "сине-желтых", которым через несколько дней предстоит важный матч против сборной Исландии. Тренер не исключает, что многие украинские футболисты думали именно о нем во время поединка с французами.

Килиан Мбаппе общается с арбитром. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Что Маркевичу не понравилось в игре Украины

Эксперт понимает, что Франция сильнее, чем "сине-желтые", но при этом он уверен, что украинцы могли сыграть лучше. Подопечные Сергея Реброва сосредоточились на обороне и ничего не создали у ворот соперника. С такой игрой они могли пропустить и больше голов.

"С тем составом, который вышел на поле много и не придумаешь. Это неудивительно, поскольку Ребров поберег лучших игроков на решающий матч против Исландии. Наглее нужно было сыграть, результат то на "сине-желтых" сильно не давил, но это лучше у тренера спросить, почему команда не могла выйти в атаку", — заявил Маркевич.

Тренер подчеркнул, что в матче с Исландией украинцы должны сыграть лучший матч за последний год. Учитывая, что некоторые футболисты "сине-желтых" отдыхали во время противостояния с Францией, шансы на это высоки.

