Маркевич спрогнозував результат матчу Динамо — Шахтар

Емоції протистояння "Шахтаря" та "Динамо". Фото: УНІАН

Відомий український фахівець Мирон Маркевич поділився очікуваннями перед поєдинком київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Матч 1/8 фіналу Кубка України відбудеться в середу, 29 жовтня, і стане однією з найочікуваніших подій осені.

Досвідчений тренер зазначив, що на цьому етапі важко виділити фаворита, повідомляє портал Meta.ua.

Реклама

Читайте також:

Мирон Маркевич вважає, що обидві команди підходять до гри в порівнянних кондиціях, і підсумковий результат може залежати від дрібниць: реалізації моментів, настрою і тактичних рішень тренерів.

Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко та воротар Дмитро Різник. Фото: УНІАН

Тренер підкреслив, що, попри статус кубкової зустрічі, основна увага "Динамо" та "Шахтаря" зосереджена на майбутньому матчі чемпіонату, який відбудеться вже 2 листопада. Саме в рамках УПЛ, вважає фахівець, команди покажуть свій справжній рівень готовності.

Чому Маркевич вважає рівними сили суперників

Наставник додав, що обидві команди мають достатній кадровий потенціал, щоб боротися за перемогу, а мотивація у гравців буде гранично високою. Він також не виключає, що результат може вирішитися в серії пенальті, якщо основний час завершиться внічию.

"У цій грі у мене немає фаворита. Шанси "Динамо" та "Шахтаря" оцінюю як 50 на 50. Я допускаю, що гра може дійти до одинадцятиметрових, адже сили суперників приблизно рівні. Але думаю, що головна битва цих команд все ж відбудеться 2 листопада в чемпіонаті", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публічному заході.

Філіппінський спортсмен Менні Пак'яо розповів про реванш із Флойдом Мейвезером та організацію бою з Василем Ломаченком.

Гравець "Полісся" Владислав Велетень пояснив, чому не повернувся в київське "Динамо".