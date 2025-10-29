Видео
Видео

Маркевич назвал шансы Динамо и Шахтера в кубковом дерби

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 14:01
обновлено: 13:34
Маркевич спрогнозировал исход матча Динамо — Шахтер
Эмоции противостояния "Шахтера" и "Динамо". Фото: УНИАН

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями перед поединком киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится в среду, 29 октября, и станет одним из самых ожидаемых событий осени.

Опытный тренер отметил, что на данном этапе трудно выделить фаворита, сообщает портал Meta.ua.

Читайте также:

Мирон Маркевич считает, что обе команды подходят к игре в сопоставимых кондициях, и итоговый результат может зависеть от мелочей: реализации моментов, настроя и тактических решений тренеров. 

Николай Матвиенко
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко и вратарь Дмитрий Ризнык. Фото: УНИАН

Тренер подчеркнул, что, несмотря на статус кубковой встречи, основное внимание "Динамо" и "Шахтера" сосредоточено на предстоящем матче чемпионата, который состоится уже 2 ноября. Именно в рамках УПЛ, считает специалист, команды покажут свой истинный уровень готовности.

Почему Маркевич считает равными силы соперников

Наставник добавил, что обе команды обладают достаточным кадровым потенциалом, чтобы бороться за победу, а мотивация у игроков будет предельно высокой. Он также не исключает, что исход может решиться в серии пенальти, если основное время завершится вничью.

"В этой игре у меня нет фаворита. Шансы "Динамо" и "Шахтера" оцениваю как 50 на 50. Я допускаю, что игра может дойти до одиннадцатиметровых, ведь силы соперников примерно равны. Но думаю, что главная битва этих команд все же состоится 2 ноября в чемпионате", — заявил Маркевич. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Мирон Маркевич Кубок Украины
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
