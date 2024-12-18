Маркевич висловився про заміну Мудрика у збірній України

Маркевич пояснив, як бан Мудрика вплине на збірну України
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич підбив підсумок виступу національної команди восени цього року. Експерт незадоволений тим, як діяли гравці на полі.
Маркевич застеріг "синьо-жовтих" від серйозної небезпеки, повідомляє Sport.ua.
Збірна України провела більшу частину Ліги Націй-2024 на останньому місці у турнірній таблиці. Завдяки перемозі в останньому матчі змагання підопічні Сергія Реброва заслужили місце у плей-офф турніру.
Проте Мирон Маркевич упевнений, що головне випробування для збірної України ще попереду. Тренер закликав не забувати про кваліфікацію на Кубок Світу-2026, яка розпочнеться восени наступного року. Експерт вважає, що стилем команди Сергія Реброва є загнати себе у складне становище, щоб із зусиллям подолати неприємності.
Що Маркевич сказав про Мудрика
Колишній наставник "Карпат" прокоментував проблеми лідера збірної України. Допінг-проба Михайла Мудрика виявилася позитивною, у його крові знайшли мельдоній. Якщо повторний тест теж виявиться позитивним, то вінгера "Челсі" буде надовго відсторонено від футболу.
Маркевич вважає, що наразі некоректно коментувати цю ситуацію, оскільки в ній ще багато незрозумілого. Він сподівається, що Мудрик зможе довести свою невинність. Однак тренер заявив, що Україна багата на футбольні таланти, і місце Михайла в команді може зайняти інший гравець.
Нагадаємо, один із керівників "Шахтаря" емоційно прокоментував новину про допінг-тест Мудрика.
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