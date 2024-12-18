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Маркевич пояснив, як бан Мудрика вплине на збірну України

18 грудня 2024 13:01
Станіслав Костюк - Редактор
Маркевич висловився про заміну Мудрика у збірній України
Михайло Мудрик на розминці. Фото: Reuters/Craig Brough
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич підбив підсумок виступу національної команди восени цього року. Експерт незадоволений тим, як діяли гравці на полі.

Маркевич застеріг "синьо-жовтих" від серйозної небезпеки, повідомляє Sport.ua.

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Збірна України провела більшу частину Ліги Націй-2024 на останньому місці у турнірній таблиці. Завдяки перемозі в останньому матчі змагання підопічні Сергія Реброва заслужили місце у плей-офф турніру.

Михайло Мудрік
Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Florion Goga

Проте Мирон Маркевич упевнений, що головне випробування для збірної України ще попереду. Тренер закликав не забувати про кваліфікацію на Кубок Світу-2026, яка розпочнеться восени наступного року. Експерт вважає, що стилем команди Сергія Реброва є загнати себе у складне становище, щоб із зусиллям подолати неприємності.

Що Маркевич сказав про Мудрика

Колишній наставник "Карпат" прокоментував проблеми лідера збірної України. Допінг-проба Михайла Мудрика виявилася позитивною, у його крові знайшли мельдоній. Якщо повторний тест теж виявиться позитивним, то вінгера "Челсі" буде надовго відсторонено від футболу.

Маркевич вважає, що наразі некоректно коментувати цю ситуацію, оскільки в ній ще багато незрозумілого. Він сподівається, що Мудрик зможе довести свою невинність. Однак тренер заявив, що Україна багата на футбольні таланти, і місце Михайла в команді може зайняти інший гравець.

Нагадаємо, один із керівників "Шахтаря" емоційно прокоментував новину про допінг-тест Мудрика.

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Дискваліфікація Мирон Маркевич

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