Маркевич высказался о замене Мудрика в сборной Украины

Маркевич объяснил, как бан Мудрика повлияет на сборную Украины
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич подвел итог выступлению национальной команды осенью этого года. Эксперт недоволен тем, как действовали игроки на поле.
Маркевич предостерег "сине-желтых" от серьезной опасности, сообщает Sport.ua.
Сборная Украины провела большую часть Лиги Наций-2024 на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря победе в последнем матче соревнования подопечные Сергея Реброва заслужили место в плей-офф турнира.
Однако Мирон Маркевич уверен, что главное испытание для сборной Украины еще впереди. Тренер призвал не забывать о квалификации на Кубок Мира-2026, которая начнется осенью следующего года. Эксперт считает, что стилем команды Сергея Реброва является загнать себя в сложное положение, чтобы с усилием преодолеть неприятности.
Что Маркевич сказал про Мудрика
Бывший наставник "Карпат" прокомментировал проблемы лидера сборной Украины. Допинг-проба Михаила Мудрика оказалась положительной, в его крови нашли мельдоний. Если повторный тест тоже окажется позитивным, то вингер "Челси" будет надолго отстранен от футбола.
Маркевич считает, что сейчас некорректно комментировать эту ситуацию, поскольку в ней еще много непонятного. Он надеется, что Мудрик сумеет доказать свою невиновность. Однако тренер заявил, что Украина богата футбольными талантами, и место Михаила в команде может занять другой игрок.
Напомним, один из руководителей "Шахтера" эмоционально прокомментировал новость о допинг-тесте Мудрика.
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