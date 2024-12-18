Маркевич высказался о замене Мудрика в сборной Украины

Михаил Мудрик на разминке. Фото: Reuters/Craig Brough

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич подвел итог выступлению национальной команды осенью этого года. Эксперт недоволен тем, как действовали игроки на поле.

Маркевич предостерег "сине-желтых" от серьезной опасности, сообщает Sport.ua.

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Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Florion Goga

Однако Мирон Маркевич уверен, что главное испытание для сборной Украины еще впереди. Тренер призвал не забывать о квалификации на Кубок Мира-2026, которая начнется осенью следующего года. Эксперт считает, что стилем команды Сергея Реброва является загнать себя в сложное положение, чтобы с усилием преодолеть неприятности.

Что Маркевич сказал про Мудрика

Бывший наставник "Карпат" прокомментировал проблемы лидера сборной Украины. Допинг-проба Михаила Мудрика оказалась положительной, в его крови нашли мельдоний. Если повторный тест тоже окажется позитивным, то вингер "Челси" будет надолго отстранен от футбола.

Маркевич считает, что сейчас некорректно комментировать эту ситуацию, поскольку в ней еще много непонятного. Он надеется, что Мудрик сумеет доказать свою невиновность. Однако тренер заявил, что Украина богата футбольными талантами, и место Михаила в команде может занять другой игрок.

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