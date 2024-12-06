Маркевич здивував прогнозом на матч Шахтаря з Баварією

Команда Маріно Пушича святкує гол. Фото: пресслужба "Шахтеря"

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про шанси донецького "Шахтаря" у поєдинку проти мюнхенської "Баварією". Він не вірить, що "гірники" мають шанси на перемогу.

Маркевич назвав головну небезпеку для "Шахтаря", повідомляє "Український футбол".

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Вже у вівторок, 10 грудня, донецький "Шахтар" прийме у Німеччині мюнхенську "Баварію". Для "гірників" цей матч Ліги чемпіонів стане номінально домашнім, проте вони є аутсайдерами пари напередодні протистояння.

"Гірники" перед матчем. Фото: прессслужба "Шахтеря"

Що Маркевич сказав про "Шахтар"

Колишній наставник львівських "Карпат" не бачить у "гірників" шансів для перемоги над "Баварією", що донецькій команді пощастить, якщо вона зуміє уникнути розгрому.

Тренер бачить спад у грі "гірників" після того, як вони втратили перемогу над ПСВ на виїзді у минулому турі Ліги чемпіонів, вів у рахунку 2:0 майже до кінця матчу, але в підсумку програв. у "Баварії" набагато краще, і мюнхенці намагатимуться не прогаяти можливість набрати три очки в матчі з "Шахтарем".

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