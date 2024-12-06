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Маркевич объяснил, что ждет Шахтер в матче с Баварией

6 декабря 2024 15:45
Станислав Костюк - Редактор
Маркевич удивил прогнозом на матч Шахтера с Баварией
Команда Марино Пушича празднует гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о шансах донецкого "Шахтера" в поединке против мюнхенской "Баварией". Он не верит, что у "горняков" есть шансы на победу. 

Маркевич назвал главную опасность для "Шахтера", сообщает "Украинский футбол". 

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Уже во вторник, 10 декабря, донецкий "Шахтер" примет в Германии мюнхенскую "Баварию". Для "горняков" этот матч Лиги чемпионов станет номинально домашним, однако они являются аутсайдерами пары накануне противостояния. 

Дмитрий Ризнык
"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Что Маркевич сказал о "Шахтере" 

Бывший наставник львовских "Карпат" не видит у "горняков" шансов для победы над "Баварией". Маркевич считает, что донецкой команде повезет, если она сумеет избежать разгрома. 

Тренер видит спад в игре "горняков" после того, как они упустили победу над ПСВ на выезде в прошлом туре Лиги чемпионов. "Шахтер" вел в счете 2:0 почти до конца матча, но в итоге проиграл. Маркевич заявил, что подбор состава у "Баварии" намного лучше, и мюнхенцы постараются не упустить возможность набрать три очка в матче с "Шахтером". 

Напомним, английский "Ливерпуль" решил проблему со своей главной звездой, на которую претендует "ПСЖ". 

Футболист сборной Украины может подписать контракт с одним из итальянских клубов. 

Немецкая "Бавария" заинтересована в услугах Анатолия Трубина и еще двух молодых игроков. 

Сергею Реброву порекомендовали защитника, который усилит состав сборной Украины перед важными матчами. 

 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Бавария Мирон Маркевич

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