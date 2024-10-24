Мирон Маркевич розкритикував гру Шахтаря після поразки від Арсеналу

Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"

Відомий український тренер Мирон Маркевич розкритикував гру донецького "Шахтаря". Цьому послужила поразка від лондонського "Арсеналу" в Лізі чемпіонів.

Порцію критики Маркевич висловив у коментарі виданню Sport-express.ua.

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Зазначимо, що після трьох турів Ліги чемпіонів у "Шахтаря" всього один набраний бал завдяки нічиїй з "Болоньєю". При цьому команда програла "Аталанті" та "Арсеналу".

"Шахтер" и "Арсенал" перед матчем Лиги чемпионов. Фото: Reuters

"Шахтар" грає без нападників

За словами Маркевича, "Шахтар" не може розраховувати в Лізі чемпіонів на нападників, оскільки їх немає. Спеціаліст вважає, що наявні форварди Данило Сікан та Ласіна Траоре не відповідають рівню ЛЧ.

"На жаль, у "Шахтаря" немає нападників, які б могли поставити крапку у матчі. Зараз ця проблема є не тільки в "Шахтарі", а й в інших українських командах. Сікан і Траоре – це не рівень Ліги чемпіонів. "Шахтарю" треба шукати форварда", — сказав Маркевич.

При цьому в матчі проти "Арсеналу" Маркевич відзначив Георгія Судакова, який був найкращим у складі гірників. Фахівець вважає, що півзахисник міг би грати у топових чемпіонатах.

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