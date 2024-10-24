Мирон Маркевич раскритиковал игру Шахтера после поражения от Арсенала

Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал игру донецкого "Шахтера". Этому послужило поражение от лондонского "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Порцию критики Маркевич высказал в комментарии газете Sport-express.ua.

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Отметим, что после трех туров Лиги чемпионов у "Шахтера" всего один набранный бал благодаря ничьей с "Болоньей". При этом команда проиграла "Аталанте" и "Арсеналу".

"Шахтер" и "Арсенал" перед матчем Лиги чемпионов. Фото: Reuters

"Шахтер" играет без нападающих

По словам Маркевича, "Шахтер" не может рассчитывать в Лиге чемпионов на нападающих, поскольку их нет. Специалист считает, что форварды Даниил Сикан и Ласина Траоре не соответствуют уровню ЛЧ.

"К сожалению, у "Шахтера" нет нападающих, которые могли бы поставить точку в матче. Сейчас эта проблема есть не только в "Шахтере", но и в других украинских командах. Сикан и Траоре — это не уровень Лиги чемпионов. "Шахтеру" нужно искать форварда", — сказал Маркевич.

При этом в матче против "Арсенала" Маркевич отметил Георгия Судакова, который был лучшим в составе горняков. Специалист считает, что полузащитник мог бы играть в топовых чемпионатах.

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