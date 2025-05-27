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Маркевич розкритикував Шахтар через провал в УПЛ

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Дата публікації: 27 травня 2025 15:50
Маркевич звинуватив Шахтар у провалі сезону
Мирон Маркевич під час роботи в "Карпатах". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич висловився про невдалий виступ донецького "Шахтаря" в минулому сезоні УПЛ. Команда посіла лише третє місце та залишилася без чемпіонського титулу вперше за кілька років.

За словами фахівця, проблеми клубу криються в організації гри без м'яча і недостатній роботі в центрі поля, повідомляє Sport.ua.

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Мирон Маркевич наголосив на тому, що відсутність балансу між атакою та обороною стала однією з головних причин слабкого результату. "Шахтар" уперше за декілька десятиліть не зіграє в новому сезоні Ліги чемпіонів.

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич та Георгій Судаков. Фото: УНІАН

Особливу увагу експерт приділив ролі Тараса Степаненка, чий відхід, на його думку, оголив слабкі місця в опорній зоні та порушив структуру оборонних дій.

У "Шахтарі" потрібно наводити порядок

Досвідчений фахівець вважає, що за нового тренера "Шахтар" зможе повернути лідерські позиції, якщо налагодить колективні дії в захисті. У команді є талановиті виконавці, але не вистачає системності.

Марино Пушич
Маріно Пушич під час матчу "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

"Команда грає тільки з м'ячем, відбір на дуже низькому рівні. Пропускали від "Олександрії", "Колоса", були дивні нічиї. Пушич мав сам піти - я не пам'ятаю, коли Шахтар фінішував нижче другого місця", — підсумував Мирон Богданович.

Нагадаємо, "Олександрія" зробила вибір на користь тренера-початківця, який очолить команду.

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спорт футбол ФК Шахтар тренер Мирон Маркевич Маріно Пушич
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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