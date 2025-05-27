Маркевич обвинил Шахтер в провале сезона

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о неудачном выступлении донецкого "Шахтера" в прошедшем сезоне УПЛ. Команда заняла только третье место и осталась без чемпионского титула впервые за несколько лет.

По словам специалиста, проблемы клуба кроются в организации игры без мяча и недостаточной работе в центре поля, сообщает Sport.ua.

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Мирон Маркевич акцентировал внимание на том, что отсутствие баланса между атакой и обороной стало одной из главных причин слабого результата. "Шахтер" впервые за несколько десятилетий не сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов.

Мирон Маркевич и Георгий Судаков. Фото: УНИАН

Особое внимание эксперт уделил роли Тараса Степаненко, чей уход, по его мнению, обнажил слабые места в опорной зоне и нарушил структуру оборонительных действий.

В "Шахтере" нужно наводить порядок

Опытный специалист считает, что при новом тренере "Шахтер" сможет вернуть лидерские позиции, если наладит коллективные действия в защите. В команде есть талантливые исполнители, но не хватает системности.

Марино Пушич во время матча "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

"Команда играет только с мячом, отбор на очень низком уровне. Пропускали от "Александрии", "Колоса", были странные ничьи. Пушич должен был сам уйти — я не помню, когда Шахтер финишировал ниже второго места", — подытожил Мирон Богданович.

Напомним, "Александрия" сделала выбор в пользу начинающего тренера, который возглавит команду.

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